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Haberler Basketbol Türkiye-Avusturya basketbol maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Avusturya basketbol maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya’da düzenlenen FIBA U18 Avrupa Şampiyonası B Grubu’nda 3’te 3 yaparak gruptan lider çıkan A Milli Takımımız, son 16 turunda bugün Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Danimarka, Sırbistan ve Slovakya zaferlerinin ardından formunun zirvesinde olan milliler, bu karşılaşmayı kazanıp adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. Peki Türkiye-Avusturya basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde!

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 14:44 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 14:46
Türkiye-Avusturya basketbol maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya'da düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ev sahibi kıtaya adeta gövde gösterisi yapan millilerimiz, gruptaki kusursuz performansını çeyrek final biletiyle taçlandırmak istiyor. B Grubu'ndaki son maçında Slovakya karşısında ezici bir galibiyet elde elden ay-yıldızlı ekibimiz, grubunu namağlup lider bitirmişti. Daha önce Danimarka'yı 88-62, zorlu rakibi Sırbistan'ı ise 57-53 mağlup eden potanın genç aslanları, Avusturya ile eşleşti. İşte Türkiye-Avusturya basketbol maçının detayları!

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

FIBA U18 Avrupa Şampiyonası son 16 turu müsabakası olan Türkiye-Avusturya maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya'nın Trento kentindeki BTS Arena'da gerçekleştirilecek dev karşılaşmanın hava atışı Türkiye saati (TSİ) ile 21.30'da yapılacak.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Geleceğin dev adamlarının çeyrek final yolundaki bu nefes kesen mücadelesi, canlı yayınla şifresiz olarak FIBA Resmi YouTube (FIBA TV) kanalı üzerinden basketbolseverlerle buluşacak.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE | TIKLA-İZLE

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