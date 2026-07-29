İtalya'da düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ev sahibi kıtaya adeta gövde gösterisi yapan millilerimiz, gruptaki kusursuz performansını çeyrek final biletiyle taçlandırmak istiyor. B Grubu'ndaki son maçında Slovakya karşısında ezici bir galibiyet elde elden ay-yıldızlı ekibimiz, grubunu namağlup lider bitirmişti. Daha önce Danimarka'yı 88-62, zorlu rakibi Sırbistan'ı ise 57-53 mağlup eden potanın genç aslanları, Avusturya ile eşleşti. İşte Türkiye-Avusturya basketbol maçının detayları!

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

FIBA U18 Avrupa Şampiyonası son 16 turu müsabakası olan Türkiye-Avusturya maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya'nın Trento kentindeki BTS Arena'da gerçekleştirilecek dev karşılaşmanın hava atışı Türkiye saati (TSİ) ile 21.30'da yapılacak.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Geleceğin dev adamlarının çeyrek final yolundaki bu nefes kesen mücadelesi, canlı yayınla şifresiz olarak FIBA Resmi YouTube (FIBA TV) kanalı üzerinden basketbolseverlerle buluşacak.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE | TIKLA-İZLE