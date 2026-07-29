Real Madrid'in kadro planlamasında genç oyuncuya yer vermediği ve kiralık olarak ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi.

Real Madrid altyapısından yetişen Garcia'nın da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği ve gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı aktarıldı.