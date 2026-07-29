Fenerbahçe'ye transferde Fulham engeli!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferi oldukça yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan yıldız isim için İngiliz ekibi Fulham devreye girdi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 14:43
İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Gonzalo Garcia transferinde ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor.
Real Madrid'in kadro planlamasında genç oyuncuya yer vermediği ve kiralık olarak ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi.
Real Madrid altyapısından yetişen Garcia'nın da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği ve gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı aktarıldı.
İspanyol futbolcunun, düzenli oynayabileceği bir kulüpte gelişimini sürdürmeyi hedeflediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin transferdeki rakibi ise İngiltere'den çıktı. Fulham'ın, genç forvet için Real Madrid ile temas kurduğu ve görüşmelere başladığı öne sürüldü.
Real Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gonzalo Garcia'nın güncel piyasa değerinin 30 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedildi.
Öte yandan 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de uygulanacak yeni yabancı kuralında yer alan 23 yaş altı oyuncu şartına da uyuyor.
Fenerbahçe'nin bu nedenle Garcia transferine önem verdiği ve kadro yapılanmasında genç yabancı oyuncu kontenjanını değerlendirmek istediği ifade edildi.
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