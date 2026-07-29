Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak toplamda 2-1'lik skorla üst tura yükseldi. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör İsmail Kartal, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI

"Maça gerçekten iyi hazırlanmıştık. Rakibimiz de iyi hazırlanmış. İlk devre iyi oynayamadık. İkinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı sahada. Rakibimiz de iyi bir takım. Maç başından sonuna kadar karşılaşmayı bırakmadılar. Turu geçmesini bildik ama bundan ders çıkartmalıyız. Neleri doğru, neleri yanlış yaptık, bunlar üzerine düşünmemiz ve gelişmemiz gerekiyor."

"Söylediğim gibi, ilk yarının sonunda Kerem'in gidişinde gol olsa belki maç kopacak. İsmail'in pozisyonu var, Talisca'nın iki tane kafayla vurduğu pozisyon var. Ama turu geçmeyi bildik. Avrupa'da bu tür maçları oynamak kolay değildir. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum."

"Semedo ve Talisca'nın durumuyla ilgili bilgimiz yok. İçeride buz tedavisi oluyorlar. Sağlık ekibimizin raporuna göre durumları belli olur."

"Sonuçta bu akşam turu geçen taraf olduk. Daha iyi olacağız. Daha iyi çalışacağız. Bütün taraftarlarımız bize güvensin, bize inansın. Biz yolumuza devam ediyoruz."