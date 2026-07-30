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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Suudi Arabistan'dan Gabriel Sara'ya kanca! Galatasaray'ın transfer kararı...

Suudi Arabistan'dan Gabriel Sara'ya kanca! Galatasaray'ın transfer kararı...

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Galatasaray'ın 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar ise yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Suudi Arabistan'dan Gabriel Sara'ya kanca! Galatasaray'ın transfer kararı...

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara için Suudi Arabistan'dan sürpriz bir talip çıktı.

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Suudi Arabistan'dan Gabriel Sara'ya kanca! Galatasaray'ın transfer kararı...

Takvim'de yer alan habere göre Suudi kulübü Al Hilal, Sambacı futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Suudi Arabistan'dan Gabriel Sara'ya kanca! Galatasaray'ın transfer kararı...

Sarı-kırmızılı yönetimin ise transfer hakkında kararını verdiği öğrenildi.

Suudi Arabistan'dan Gabriel Sara'ya kanca! Galatasaray'ın transfer kararı...

Cimbom, astronomik seviyede bir teklif gelmediği sürece oyuncunun satışına olumlu yaklaşmıyor.

Suudi Arabistan'dan Gabriel Sara'ya kanca! Galatasaray'ın transfer kararı...

Al Hilal'in önümüzdeki günlerde Galatasaray'a resmi teklif sunması bekleniyor.

Suudi Arabistan'dan Gabriel Sara'ya kanca! Galatasaray'ın transfer kararı...

Suudi Arabistan temsilcisi, yaklaşık 1 hafta önce önemli bir transfere daha imza atarak West Ham United forması giyen sol kanat oyuncusu Crysencio Summerville'yi renklerine bağladı.

Suudi Arabistan'dan Gabriel Sara'ya kanca! Galatasaray'ın transfer kararı...

Al Hilal, bu transfer için 64.5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı.

Suudi Arabistan'dan Gabriel Sara'ya kanca! Galatasaray'ın transfer kararı...

Cimbom'un ise 35 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtiliyor.

Suudi Arabistan'dan Gabriel Sara'ya kanca! Galatasaray'ın transfer kararı...

2024 yılında Norwich City'den 18 milyon euro karşılığında transfer edilen ve 8 ile 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Gabriel Sara'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Suudi Arabistan'dan Gabriel Sara'ya kanca! Galatasaray'ın transfer kararı...

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 42 maça çıkan, güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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