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Suudi Arabistan'dan Gabriel Sara'ya kanca! Galatasaray'ın transfer kararı...
Suudi Arabistan'dan Gabriel Sara'ya kanca! Galatasaray'ın transfer kararı...
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Galatasaray'ın 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar ise yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara için Suudi Arabistan'dan sürpriz bir talip çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre Suudi kulübü Al Hilal, Sambacı futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Sarı-kırmızılı yönetimin ise transfer hakkında kararını verdiği öğrenildi.
Cimbom, astronomik seviyede bir teklif gelmediği sürece oyuncunun satışına olumlu yaklaşmıyor.
Al Hilal'in önümüzdeki günlerde Galatasaray'a resmi teklif sunması bekleniyor.
Suudi Arabistan temsilcisi, yaklaşık 1 hafta önce önemli bir transfere daha imza atarak West Ham United forması giyen sol kanat oyuncusu Crysencio Summerville'yi renklerine bağladı.
Al Hilal, bu transfer için 64.5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı.
Cimbom'un ise 35 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtiliyor.
2024 yılında Norwich City'den 18 milyon euro karşılığında transfer edilen ve 8 ile 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Gabriel Sara'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 42 maça çıkan, güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.