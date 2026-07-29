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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Polonya'dan üst tur biletiyle döndü!

Fenerbahçe Polonya'dan üst tur biletiyle döndü!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Gornik Zabrze deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler Kadıköy'de 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibi ile Polonya'da 1-1 berabere kalarak toplamda 2-1'lik skorla üst tura yükseldi. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 23:01 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 23:43
Fenerbahçe Polonya'dan üst tur biletiyle döndü!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü 12'nci dakikada Talisca (P) kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise 45+10. dakikada Michal Sacek'ten geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

YAKILAN MEŞALELER SEBEBİYLE MAÇA ARA VERİLDİ

Gornik Zabrze taraftarlarının yaktığı meşalelerin dumanından dolayı görüş mesafesinin azalmasıyla maça ara verildi. Sarı-lacivertli ekibin 12'nci dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile bulduğu golün ardından maç dururken yaklaşık 7 dakika sonra oyun devam etti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzak direğe plasesinde top üstten auta gitti.

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. 8. dakikada kullanılan kornerde Milan Skriniar yerde kalınca hakem VAR'daki inceleme sonrasında 11. dakikada penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 0-1.

23. dakikada orta sahada topu rakibinden kapan Fred, meşin yuvarlağı bekletmeden Kerem ile buluşturdu. Kerem topu sürdükten sonra rakip yarı sahanın ortalarında Fred'e tekrar aktardı. İrfan Can Kahveci, Fred'in pasını bekletmeden soldan hareketlenen Talisca'ya verdi. Ceza sahası içine soldan topla giren Talisca, arkasından bindiren Asensio'yu gördü. İspanyol futbolcunun sıfırdan ortasına altı pasta Fred'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

29. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ceza yayının sağından kazanılan serbest vuruşta Janza'nın şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.

34. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

44. dakikada Kerem Aktükroğlu'nun ortasına altıpasta iyi yükselen Skriniar'ın müsait durumda kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

45+4. dakikada ceza yayının üstünden Prekop'un plase vuruşunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

45+10. dakikada Gornik Zabrze beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Michal Sacek'in yerden şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Maçın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle bitti.

59. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasındaki Talisca, topa kafayla vurdu. Top yandan auta çıktı.

65. dakikada ceza sahası yayının hemen gerisinde topu önünde bulan Khlan'ın şutunu Mert Günok kornere gönderdi.

73. dakikada Talisca'yla verkaç yaptıktan sonra ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan İsmail Yüksek'in şutunu Schulze, kornere çeldi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve Fenerbahçe bir üst tura yükseldi.

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