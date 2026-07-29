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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Yönetim biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Yönetim biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Fenerbahçe'den dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Kanarya'da transfer çalışmaları sürerken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerde yönetimin 5 futbolcunun biletini kestiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 16:08 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 16:13
Yönetim biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Yönetim biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Sarı-lacivertli yönetim, bir yandan yeni oyuncularla görüşmeler yaparken diğer yandan mevcut futbolculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

Yönetim biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Fenerbahçe, yeni yabancı kuralına uygun bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Yönetim biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Bu doğrultuda takımdan ayrılması muhtemel isimler de netleşmeye başladı.

Yönetim biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Yönetim, 10+4 yabancı kuralına göre kadro yapılanmasını şekillendiriyor.

Yönetim biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Mimovic'in geleceğiyle ilgili gelecek teklifler masaya yatırılacak.

Yönetim biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Dominik Livakovic için yapılacak resmi girişimler de değerlendirilecek.

Yönetim biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Sofyan Amrabat'a gelecek tekliflere de açık kapı bırakılacak.

Yönetim biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Savunma oyuncuları Diego Carlos ve Rodrigo Becao için de uygun tekliflerin gelmesi halinde ayrılık ihtimali bulunuyor.

Yönetim biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Fenerbahçe yönetimi, kadro planlamasını tamamlamak adına bu oyuncularla ilgili transfer sürecini titizlikle yürütecek.

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