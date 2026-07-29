Yönetim biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden
Fenerbahçe'den dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Kanarya'da transfer çalışmaları sürerken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerde yönetimin 5 futbolcunun biletini kestiği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 16:08 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 16:13
Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertli yönetim, bir yandan yeni oyuncularla görüşmeler yaparken diğer yandan mevcut futbolculara gelen teklifleri değerlendiriyor.
Fenerbahçe, yeni yabancı kuralına uygun bir kadro oluşturmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda takımdan ayrılması muhtemel isimler de netleşmeye başladı.
Yönetim, 10+4 yabancı kuralına göre kadro yapılanmasını şekillendiriyor.
Mimovic'in geleceğiyle ilgili gelecek teklifler masaya yatırılacak.
Dominik Livakovic için yapılacak resmi girişimler de değerlendirilecek.
Sofyan Amrabat'a gelecek tekliflere de açık kapı bırakılacak.
Savunma oyuncuları Diego Carlos ve Rodrigo Becao için de uygun tekliflerin gelmesi halinde ayrılık ihtimali bulunuyor.
Fenerbahçe yönetimi, kadro planlamasını tamamlamak adına bu oyuncularla ilgili transfer sürecini titizlikle yürütecek.