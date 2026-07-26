Fenerbahçe'den Rafael Leao çıkarması! Yönetim İtalya'ya gidiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Marsilya forması giyen Mason Greenwood'u kadrosuna katarak büyük yankı uyandıran Fenerbahçe, yine ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, sarı-lacivertli yöneticilerin Rafael Leao transferi için Milano'ya gideceğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 11:33
Leao'yu listeye ekleyen sarı-lacivertliler, Portekizli yıldızla çıkan transfer haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe, Rafael Leao için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro tutarında bir teklif yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.
27 yaşındaki futbolcuya ilgisini sürdüren sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.
YÖNETİM MILANO'YA GİDİYOR
İtalyan basını, Fenerbahçeli yöneticilerin hafta içerisinde Rafael Leao transferi için Milano'a gideceğini duyurdu.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin Portekizli futbolcunun transferinde en avantajlı kulüp olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın Rafael Leao için yıllık 10 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş teklif ettiği ancak Fenerbahçe'nin daha fazla hareket alanı ve daha fazla harcama gücü olduğu vurgulandı.
Haberde ayrıca Leao'nun bonservisine 40 milyon Euro, belki de daha az bir ücret ödenebileceği kaydedildi.
27 yaşındaki futbolcunun ise yıllık 10 milyon Euro maaş karşılığında ikna edilebileceği aktarıldı.
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