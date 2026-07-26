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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Rafael Leao çıkarması! Yönetim İtalya'ya gidiyor

Fenerbahçe'den Rafael Leao çıkarması! Yönetim İtalya'ya gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Marsilya forması giyen Mason Greenwood'u kadrosuna katarak büyük yankı uyandıran Fenerbahçe, yine ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, sarı-lacivertli yöneticilerin Rafael Leao transferi için Milano'ya gideceğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 11:33
Fenerbahçe'den Rafael Leao çıkarması! Yönetim İtalya'ya gidiyor

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den Rafael Leao çıkarması! Yönetim İtalya'ya gidiyor

Sarı-lacivertliler, şu ana kadar Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf transferlerini resmiyete kavuşturdu.

Fenerbahçe'den Rafael Leao çıkarması! Yönetim İtalya'ya gidiyor

Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren yönetim, Milan forması giyen Rafael Leao'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe'den Rafael Leao çıkarması! Yönetim İtalya'ya gidiyor

Leao'yu listeye ekleyen sarı-lacivertliler, Portekizli yıldızla çıkan transfer haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den Rafael Leao çıkarması! Yönetim İtalya'ya gidiyor

Fenerbahçe, Rafael Leao için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro tutarında bir teklif yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe'den Rafael Leao çıkarması! Yönetim İtalya'ya gidiyor

27 yaşındaki futbolcuya ilgisini sürdüren sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den Rafael Leao çıkarması! Yönetim İtalya'ya gidiyor

YÖNETİM MILANO'YA GİDİYOR

İtalyan basını, Fenerbahçeli yöneticilerin hafta içerisinde Rafael Leao transferi için Milano'a gideceğini duyurdu.

Fenerbahçe'den Rafael Leao çıkarması! Yönetim İtalya'ya gidiyor

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin Portekizli futbolcunun transferinde en avantajlı kulüp olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Rafael Leao çıkarması! Yönetim İtalya'ya gidiyor

Galatasaray'ın Rafael Leao için yıllık 10 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş teklif ettiği ancak Fenerbahçe'nin daha fazla hareket alanı ve daha fazla harcama gücü olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'den Rafael Leao çıkarması! Yönetim İtalya'ya gidiyor

Haberde ayrıca Leao'nun bonservisine 40 milyon Euro, belki de daha az bir ücret ödenebileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Rafael Leao çıkarması! Yönetim İtalya'ya gidiyor

27 yaşındaki futbolcunun ise yıllık 10 milyon Euro maaş karşılığında ikna edilebileceği aktarıldı.

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