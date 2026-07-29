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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi İsmail Kartal'dan flaş Asensio sözleri!

İsmail Kartal'dan flaş Asensio sözleri!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile Kadıköy'de 1-0 galip geldiği maçın rövanşında Polonya'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 20:32 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 20:38
İsmail Kartal'dan flaş Asensio sözleri!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile Kadıköy'de 1-0 galip geldiği maçın rövanşında Polonya'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI

"İlk maçta kendi evimizde gerçekten iyi futbol oynadık, 1-0 kazandık ama bu küçük bir avantaj. Biz buraya bu avantajın arkasına sığınarak değil 0-0'mış gibi, iyi futbol oynayarak galip gelip turu geçmek istiyoruz. Oyuncularımızla da bu süreçte iyi çalıştık. Rakibimizin son lig maçını takip ettik. Burada iyi futbol oynayarak turu geçmek istiyoruz."

"Son lig maçlarını izledik. İlk devre vasat oynadılar, 1-0 geriye düştüler. İkinci yarı hocaları üç hamle yaptı, önde baskı yaptılar, oyunu lehlerine çevirdiler, daha çok önde baskı yaptılar. Gol atmak için bizim üzerimize gelebilirler. Biz de buna göre planlarımızı yaptık ama biz kendi oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz. Onları morallendirmeden kendi işimizi yapmaya çalışacağız."

ASENSIO AÇIKLAMASI

"Biz Asensio ile konuştuk, yavaş yavaş geliyor, hazırlanıyor demiştik. Geçen hafta biraz oynattık. Bu maç ilk 11 başlıyor. Şu an çok daha iyi konumda, çok da hırslı. Ön tarafta top tutup pozisyonlara girebilmek için, Asensio'nun pas trafiğini daha iyi yönetebildiğini, Talisca ile birlikte şutör oldukları için skor alabilme adına Asensio'ya görev verdik. Çok kaliteli bir oyuncu. Her zaman ihtiyacımız var."

"Daha zamanımız var, işin doğrusu. Kamp başından beri bizle olanlar iyi durumda. Milli takımdan gelenler var, sakat olan oyuncular var. Onlara ayrı antrenman yaptırdık. Yeni dönenler var, onlara program yapıyoruz. Takımın felsefemizi anlaması, daha iyi yapması, otomatik hale gelmesi için zamana ihtiyaç var. Tam takım olarak daha 1 antrenman yapamadık."

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