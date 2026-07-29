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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Nathan Ake: Kendi kendimize zorlaştırdık!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nathan Ake: Kendi kendimize zorlaştırdık!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve toplamda 2-1’lik skorla adını üst tura yazdırdı. Sarı lacivertlilerin Hollandalı stoperi Nathan Ake mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 23:18
FENERBAHÇE HABERLERİ - Nathan Ake: Kendi kendimize zorlaştırdık!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve toplamda 2-1'lik skorla adını üst tura yazdırdı.

Nathan Ake, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"KENDİ KENDİMİZE ZORLAŞTIRDIK"

Nathan Ake: "Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Ana hedef buydu. Maça fena başlamadık, hızlıca bir gol bulduk. Golden sonra geri çekildik ve rakibi üstümüze çektik. Pozisyonlar verdik. Kendi kendimize maçı zorlaştırdık. İkinci yarı daha iyiydik. Pozisyonlara girip atamadık, atsak farklı olabilirdi."

SKRINIAR SÖZLERİ

"Skriniar ile aramızdaki iletişim çok iyi. Şu ana kadar iyi iş çıkardık. Zaman zaman konuştuk. Kendisini insan olarak da seviyorum. Üst seviye, zeki bir oyuncu, topla da iyi, harika futbolcu. Haftalar geçtikçe daha iyi bir ikili olacağız." Bence Milan çok tecrübeli bir oyuncu. Saha içerisinde bazı şeyleri daha iyi yapabilirdik. Önde baskıyı iyi yapamadığımız zaman savunmacılara iş düşüyor, takımı kompakt tutmalıyız. Rakibimizin üzerine gelmesine izin vermemeliydik. Daha fazla vakit geçirdikçe bu konularda daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

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