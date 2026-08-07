İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray ve Rafael Leao...
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Rafael Leao için yürütülen görüşmelerde kritik bir dönemece girildi. Milan'ın 60 milyon euroluk bonservis talebinde indirime yanaşmaması ve Portekizli yıldızın verdiği son karar, transfer sürecinin seyrini değiştirdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 22:11
Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştı ancak İtalyan ekibi bu teklifi kabul etmedi.
Bunun üzerine transferi sonuçlandırmak isteyen Galatasaray yönetimi, zorunlu satın alma opsiyonu içeren farklı formüller üzerinde çalışmaya başlamıştı.
Transferin önündeki en büyük engel ise Milan'ın bonservis talebi oldu.
İtalyan temsilcisi, Rafael Leao için istediği 60 milyon euro'luk bonservis bedelinde herhangi bir indirime gitmezken, bu tavır iki kulüp arasındaki görüşmeleri önemli ölçüde zorlaştırdı.
Öte yandan son gelişmeler, transferin seyrini Galatasaray adına daha da olumsuz hale getirdi.
MILAN'DA KALMAK İSTİYOR!
İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre Rafael Leao, Milan'da kalmaya daha sıcak bakıyor.
Portekizli yıldızın kulübüyle yeni sözleşme imzalama yönünde ise herhangi bir planının bulunmadığı ifade edildi.
Leao'nun Milan ile mevcut sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor.
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Gianluigi Longari: "Daha önce de açıklandığı üzere Milan, Rafael Leao için talep ettiği 60 milyon avroluk bonservis bedelinde indirime gitmiyor. Bu durum, Galatasaray ile yürütülen ve şu anda çıkmaza giren transfer görüşmelerini daha da zorlaştırıyor."
Gianluigi Longari: "Bugün itibarıyla Rafael Leao'nun Milan'da kalmaya daha sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Portekizli yıldızın kulüple sözleşme yenilemesine ilişkin herhangi bir plan bulunmuyor. Leao'nun mevcut sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor."
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