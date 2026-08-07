İŞTE O HABER Gianluigi Longari: "Daha önce de açıklandığı üzere Milan, Rafael Leao için talep ettiği 60 milyon avroluk bonservis bedelinde indirime gitmiyor. Bu durum, Galatasaray ile yürütülen ve şu anda çıkmaza giren transfer görüşmelerini daha da zorlaştırıyor."