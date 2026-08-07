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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray ve Rafael Leao...

İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray ve Rafael Leao...

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Rafael Leao için yürütülen görüşmelerde kritik bir dönemece girildi. Milan'ın 60 milyon euroluk bonservis talebinde indirime yanaşmaması ve Portekizli yıldızın verdiği son karar, transfer sürecinin seyrini değiştirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 22:11
İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray ve Rafael Leao...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, taraftarların heyecanla beklediği Rafael Leao transferinde flaş gelişmeler yaşandı.

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İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray ve Rafael Leao...

Dursun Özbek yönetimi, uzun süredir gündeminde bulunan 27 yaşındaki Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray ve Rafael Leao...

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Milan'a 5 milyon euro kiralama bedeli ve 40 milyon euro'luk satın alma opsiyonu sunmuştu.

İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray ve Rafael Leao...

Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştı ancak İtalyan ekibi bu teklifi kabul etmedi.

İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray ve Rafael Leao...

Bunun üzerine transferi sonuçlandırmak isteyen Galatasaray yönetimi, zorunlu satın alma opsiyonu içeren farklı formüller üzerinde çalışmaya başlamıştı.

İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray ve Rafael Leao...

Transferin önündeki en büyük engel ise Milan'ın bonservis talebi oldu.

İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray ve Rafael Leao...

İtalyan temsilcisi, Rafael Leao için istediği 60 milyon euro'luk bonservis bedelinde herhangi bir indirime gitmezken, bu tavır iki kulüp arasındaki görüşmeleri önemli ölçüde zorlaştırdı.

İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray ve Rafael Leao...

Öte yandan son gelişmeler, transferin seyrini Galatasaray adına daha da olumsuz hale getirdi.

İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray ve Rafael Leao...

MILAN'DA KALMAK İSTİYOR!

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre Rafael Leao, Milan'da kalmaya daha sıcak bakıyor.

İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray ve Rafael Leao...

Portekizli yıldızın kulübüyle yeni sözleşme imzalama yönünde ise herhangi bir planının bulunmadığı ifade edildi.

İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray ve Rafael Leao...

Leao'nun Milan ile mevcut sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor.

İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray ve Rafael Leao...

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Gianluigi Longari: "Daha önce de açıklandığı üzere Milan, Rafael Leao için talep ettiği 60 milyon avroluk bonservis bedelinde indirime gitmiyor. Bu durum, Galatasaray ile yürütülen ve şu anda çıkmaza giren transfer görüşmelerini daha da zorlaştırıyor."

İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray ve Rafael Leao...

Gianluigi Longari: "Bugün itibarıyla Rafael Leao'nun Milan'da kalmaya daha sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Portekizli yıldızın kulüple sözleşme yenilemesine ilişkin herhangi bir plan bulunmuyor. Leao'nun mevcut sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor."

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