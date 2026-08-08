Eminevim Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Mardin 1969 Spor kozlarını paylaşacak. Yaz dönemindeki hazırlıkların ardından ilk resmi sınavlarına çıkacak iki ekip, lige galibiyetle başlayarak sezonun geri kalanı için moral kazanmanın hesaplarını yapıyor. Ümraniyespor, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alıp üç puana uzanmayı amaçlarken, Ahmet Cingöz'ün öğrencileri ise zorlu deplasmanda sergileyeceği futbolla sezona güçlü bir mesaj verme niyetinde. İşte Eminevim Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor maçının canlı yayın bilgileri!

ÜMRANİYESPOR-MARDİN 1969 SPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in açılış haftasındaki Eminevim Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor maçı, 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

ÜMRANİYESPOR-MARDİN 1969 SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

ÜMRANİYESPOR-MARDİN 1969 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Burak Demirkıran'ın düdüğüyle star alacak Eminevim Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor maçı, TRT Kurdi ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR-MARDİN 1969 SPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT KURDİ