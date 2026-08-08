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Haberler Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş transfer yanıtı: Adımın neden karıştırıldığını anlamıyorum

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş transfer yanıtı: Adımın neden karıştırıldığını anlamıyorum

Kariyerini Inter'de sürdüren ve ismi transfer iddialarında Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu'nun transfer sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 10:00
Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş transfer yanıtı: Adımın neden karıştırıldığını anlamıyorum

Kariyerini Inter'de sürdüren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına özel açıklamalarda bulundu.

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Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş transfer yanıtı: Adımın neden karıştırıldığını anlamıyorum

Çalhanoğlu; Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası serüveni, Inter'deki geleceği, isminin Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer iddialarında anılması ve futbolu bıraktıktan sonraki planlarına dair konuştu.

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş transfer yanıtı: Adımın neden karıştırıldığını anlamıyorum

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş transfer yanıtı: Adımın neden karıştırıldığını anlamıyorum

SORU: TÜRKİYE'YE DÜNYA KUPASI'NDA NE OLDU?

"Önemli bir şeyler yapacağımızı düşünüyorduk, 24 yıl sonra büyük bir rüya yaşıyorduk ama umduğumuz gibi gitmedi. Maalesef futbolda olabiliyor. Kaptan olarak çok üzüldüm çünkü bizim milletimiz çok tutkulu. Ama ileriye bakmalıyız. Ben pes etmiyorum ve 2030'da yeniden denemeye hazırım."

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş transfer yanıtı: Adımın neden karıştırıldığını anlamıyorum

INTER'DEKİ GELECEĞİ HAKKINDA

"Burada olmaktan mutluyum. Milano'da eşim ve ben çok iyi entegre olduk, Inter'de de. Bir sürü arkadaşımız var, çocuklar okula gidiyor. Gelecek ise bana değil, kulübe bağlı."

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş transfer yanıtı: Adımın neden karıştırıldığını anlamıyorum

SORU: SANA DA BAĞLI DEĞİL Mİ?

"Hayır, çünkü yenileme için hiçbir temas olmadı. Ben futbolcuyum ve oynamayı düşünüyorum. Ama beş yılda birçok iyi şey yaptığımızı düşünüyorum: 8 kupa, 2 Şampiyonlar Ligi finali. Taraftarlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Ne olacağını göreceğiz."

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş transfer yanıtı: Adımın neden karıştırıldığını anlamıyorum

SORU: O ZAMAN NEDEN HER YIL İSTANBUL'DAN BİR ANTRENÖR YA DA BAŞKAN "ÇALHANOĞLU TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYOR" DİYOR?

"Samimi söylüyorum, adımın neden karıştırıldığını anlamıyorum. Milli takımın kaptanıyım, başka oyuncular hakkında haber ya da tavsiye isteyen kulüp başkanlarıyla konuşabiliyorum. Ama transfer işiyle menajerim ilgileniyor: Şüpheniz varsa ona sorabilirsiniz."

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş transfer yanıtı: Adımın neden karıştırıldığını anlamıyorum

SORU: KARİYERİN BİTTİKTEN SONRA NE YAPACAKSIN?

"Henüz karar vermedim. Kesinlikle antrenör olmayacağım. Belki menajer ya da spor direktörü. Ama kendimi Türk federasyonunun başkanı olarak da görebiliyorum."

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş transfer yanıtı: Adımın neden karıştırıldığını anlamıyorum

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