Fenerbahçe'den kaleye sürpriz aday! Ederson ayrılırsa alternatifi hazır
Fenerbahçe'nin, ismi ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Ederson'un gitmesi ihtimaline karşılık gündemine aldığı isim ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 10:44
Brezilyalı file bekçisinin 2 önemli teklif aldığı öne sürüldü.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Ederson'un ayrılık ihtimalinde kaleye takviye yapması beklenirken gündeme gelen isim ise ortaya çıktı.
Sarı-lacivertli ekibin Napoli'nin kalecisi Vanja Milinkovic-Savic'i gündemine aldığı öğrenildi.
Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe'nin Milinkovic-Savic hakkında bilgi istediği öne sürüldü.
29 yaşındaki kalecinin Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçen sezon Napoli formasını 38 maçta giyen Sırp kaleci, 15 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.
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