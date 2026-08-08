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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den kaleye sürpriz aday! Ederson ayrılırsa alternatifi hazır

Fenerbahçe'den kaleye sürpriz aday! Ederson ayrılırsa alternatifi hazır

Fenerbahçe'nin, ismi ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Ederson'un gitmesi ihtimaline karşılık gündemine aldığı isim ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 10:44
Fenerbahçe'den kaleye sürpriz aday! Ederson ayrılırsa alternatifi hazır

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

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Fenerbahçe'den kaleye sürpriz aday! Ederson ayrılırsa alternatifi hazır

Kanarya'da Ederson'un ismi ayrılık iddiaları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'den kaleye sürpriz aday! Ederson ayrılırsa alternatifi hazır

Ederson, sarı-lacivertlilerin şimdiye kadar oynadığı 3 resmi maçta da Mert Günok'un arkasında yedek beklemişti.

Fenerbahçe'den kaleye sürpriz aday! Ederson ayrılırsa alternatifi hazır

Brezilyalı file bekçisinin 2 önemli teklif aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den kaleye sürpriz aday! Ederson ayrılırsa alternatifi hazır

Öte yandan Fenerbahçe'nin Ederson'un ayrılık ihtimalinde kaleye takviye yapması beklenirken gündeme gelen isim ise ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den kaleye sürpriz aday! Ederson ayrılırsa alternatifi hazır

Sarı-lacivertli ekibin Napoli'nin kalecisi Vanja Milinkovic-Savic'i gündemine aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den kaleye sürpriz aday! Ederson ayrılırsa alternatifi hazır

Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe'nin Milinkovic-Savic hakkında bilgi istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den kaleye sürpriz aday! Ederson ayrılırsa alternatifi hazır

29 yaşındaki kalecinin Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'den kaleye sürpriz aday! Ederson ayrılırsa alternatifi hazır

Geçen sezon Napoli formasını 38 maçta giyen Sırp kaleci, 15 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Fenerbahçe'den kaleye sürpriz aday! Ederson ayrılırsa alternatifi hazır

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