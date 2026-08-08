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Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor-İstanbulspor maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırmaspor-İstanbulspor maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in yeni sezon ilk haftasında Bandırmaspor, 17 Eylül Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk edecek. Taraftarı önünde çıktığı sezonun ilk maçında hata yapmak istemeyen Etruğrul Arslan'ın ekibine karşı İstanbulspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, Bandırmaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorgulamaları yapıyor. İşte Bandırmaspor-İstanbulspor maçının detayları!

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 08:28
Bandırmaspor-İstanbulspor maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırmaspor-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Yaz dönemindeki hazırlıkların ardından ilk resmi sınavlarına çıkacak iki ekip, lige galibiyetle başlayarak sezonun geri kalanı için moral kazanmanın hesaplarını yapıyor. Bandırmaspor, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alıp üç puana uzanmayı amaçlarken, Barış Kanbak'ın öğrencileri ise zorlu deplasmanda sergileyeceği futbolla sezona güçlü bir mesaj verme niyetinde. İşte Bandırmaspor-İstanbulspor maçının canlı yayın bilgileri!

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in açılış haftasındaki Bandırmaspor-İstanbulspor maçı, 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Berkay Erdemir'in düdüğüyle star alacak Bandırmaspor-İstanbulspor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE | TIKLA-İZLE

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