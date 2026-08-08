Bandırmaspor-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Yaz dönemindeki hazırlıkların ardından ilk resmi sınavlarına çıkacak iki ekip, lige galibiyetle başlayarak sezonun geri kalanı için moral kazanmanın hesaplarını yapıyor. Bandırmaspor, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alıp üç puana uzanmayı amaçlarken, Barış Kanbak'ın öğrencileri ise zorlu deplasmanda sergileyeceği futbolla sezona güçlü bir mesaj verme niyetinde. İşte Bandırmaspor-İstanbulspor maçının canlı yayın bilgileri!

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in açılış haftasındaki Bandırmaspor-İstanbulspor maçı, 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Berkay Erdemir'in düdüğüyle star alacak Bandırmaspor-İstanbulspor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE | TIKLA-İZLE