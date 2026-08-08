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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni

Fenerbahçe'de Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde transferler haricinde takımdaki oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun o nedenle takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 11:38
Fenerbahçe'de Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

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Fenerbahçe'de Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni

Sarı lacivertlilerde takıma gelecek transferlerin yanı sıra gidecek futbolcularla ilgili de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni

Kanarya'da özellikle yabancı kontenjanındaki doluluk yönetimin elini kolunu bağlıyor.

Fenerbahçe'de Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni

Bu doğrultuda sarı lacivertliler, kadroda yer açabilmek için Nelson Semedo ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, sağ bek transferinde U23 kontenjanına uygun bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni

Bu doğrultuda ilerleyen günlerde sağ bek bölgesinde önemli bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni

Sarı lacivertlilerin kadrosunda bulunan Ognjen Mimovic ise U23 kontenjanına uyuyor.

Fenerbahçe'de Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni

Ancak teknik heyetin Sırp futbolcuyla ilgili olumsuz raporu doğrultusunda Mimovic'in takımda düşünülmediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni

Fenerbahçe'nin Semedo ile yollarını ayırmasının ardından sağ bek bölgesinde nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.

Fenerbahçe'de Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni

Yönetimin kontenjan sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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