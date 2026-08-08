Fenerbahçe'de Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde transferler haricinde takımdaki oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun o nedenle takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 11:38
Bu doğrultuda sarı lacivertliler, kadroda yer açabilmek için Nelson Semedo ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, sağ bek transferinde U23 kontenjanına uygun bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda ilerleyen günlerde sağ bek bölgesinde önemli bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.
Sarı lacivertlilerin kadrosunda bulunan Ognjen Mimovic ise U23 kontenjanına uyuyor.
Ancak teknik heyetin Sırp futbolcuyla ilgili olumsuz raporu doğrultusunda Mimovic'in takımda düşünülmediği belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin Semedo ile yollarını ayırmasının ardından sağ bek bölgesinde nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.
Yönetimin kontenjan sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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