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Haberler TFF 1.Lig Eminevim Ümraniyespor ile Mardin 1969 yenişemedi!

Eminevim Ümraniyespor ile Mardin 1969 yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Mardin 1969 arasındaki müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 21:22
Eminevim Ümraniyespor ile Mardin 1969 yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Mardin 1969 karşı karşıya geldi. Ümraniye'de oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar, sezonu beraberlikle açtı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Dimitrov'un kullandığı köşe atışında kale önünde Mustafa Şengül'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

58. dakikada Melih'in ceza sahası dışından sert vuruşunda Erce Kardeşler son anda topu kornere çeldi.

63. dakikada sağ kanatta Melih ile paslaşan Soukou'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topu kornere çeldi.

81. dakikada ceza alanı içinde Nafican'ın pasında Denic'in şutunda top direğe çarparak dışarı gitti.

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