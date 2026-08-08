Galatasaray, sezon öncesi son hazırlık maçında sahasında İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal ile karşılaştı. RAMS Park'taki mücadelede sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratları dikkat çekti. Galatasaray taraftarı, Rennes ile oynanan hazırlık maçının ardından Villarreal maçında da yönetime transfer sessizliğinden dolayı tepki göstermeyi sürdürdü. Tribünlerden yapılan "Dursun Özbek transferler nerede?" tezahüratları dikkat çekti.