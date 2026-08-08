Hazırlık maçında Galatasaray ile Villarreal karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibine 2-1 mağlup oldu. Villarreal'in golleri, 3. dakikada Ayoze Perez ve 41. dakikada Georges Mikautadze'den gelirken Galatasaray'ın tek golünü 5. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Villarreal ile oynanan hazırlık maçının 4. dakikasında kırmızı kart gördü. Buruk, karşılaşmanın geri kalanını tribünden takip etti.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ TARAFTARDAN TEPKİ

Villarreal ile oynanan hazırlık maçı öncesi Galatasaray taraftarları, Dursun Özbek yönetimine, "Transferler nerede" diyerek tepki gösterdi.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSI

Sarı kırmızılı ekip, hazırlık maçlarında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. İlk müsabakada İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-1 yenen Galatasaray, sonrasında kamp için gittiği Avusturya'da İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Cimbom, sahasında Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kalırken son hazırlık maçında Villarreal'e boyun eğdi.