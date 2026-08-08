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Haberler Galatasaray Galatasaray son hazırlık maçında Villarreal'e mağlup oldu!

Galatasaray son hazırlık maçında Villarreal'e mağlup oldu!

Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında sahasında Villarreal'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol temsilcisine 2-1 mağlup oldu. İşte mücadelenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 20:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2026 23:12
Galatasaray son hazırlık maçında Villarreal'e mağlup oldu!

Hazırlık maçında Galatasaray ile Villarreal karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibine 2-1 mağlup oldu. Villarreal'in golleri, 3. dakikada Ayoze Perez ve 41. dakikada Georges Mikautadze'den gelirken Galatasaray'ın tek golünü 5. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Villarreal ile oynanan hazırlık maçının 4. dakikasında kırmızı kart gördü. Buruk, karşılaşmanın geri kalanını tribünden takip etti.

Okan Buruk maçın başında kırmızı kart gördü! Devamını Oku BUNU DA OKU

KARŞILAŞMA ÖNCESİ TARAFTARDAN TEPKİ

Villarreal ile oynanan hazırlık maçı öncesi Galatasaray taraftarları, Dursun Özbek yönetimine, "Transferler nerede" diyerek tepki gösterdi.

G.Saray taraftarının tepkisi sürüyor! Devamını Oku BUNU DA OKU

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSI

Sarı kırmızılı ekip, hazırlık maçlarında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. İlk müsabakada İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-1 yenen Galatasaray, sonrasında kamp için gittiği Avusturya'da İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Cimbom, sahasında Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kalırken son hazırlık maçında Villarreal'e boyun eğdi.

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