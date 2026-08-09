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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! Resmi teklif...

Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! Resmi teklif...

Orta saha rotasyonunda değişikliğe giden Newcastle United'ın transfer hedeflerinden birinin Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara olduğu öğrenildi. İngiliz ekibinin, yıldız oyuncunun transferi için kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı kulüple temasa geçeceği öne sürüldü. İşte Gabriel Sara için Newcastle United'ın masaya koyacağı teklif...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! Resmi teklif...

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans sonrasında tüm dikkatleri üzerine çeken ve Brezilya Milli Takımı'na da seçilen Gabriel Saray'la ilgili transfer iddiaları devam ediyor.

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Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! Resmi teklif...

Son olarak İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig'in iddialı takımlarından Newcastle United, Brezilyalı yıldızı yakından takip ediyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! Resmi teklif...

Orta alandaki kilit ismi Bruro Guimares'i 75 milyon pound karşılığında Arsenal'e satan Newcastle'ın bu bölge için düşündüğü isimlerden birisinin de Gabriel Sara olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! Resmi teklif...

İngiliz kulübünün şu anda listesinde 3-4 isim olduğu ve net bir karar verildikten sonra teklif aşamasına geçileceği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! Resmi teklif...

Galatasaray yönetimi transfer döneminin en başından bu yana Sara'yı satmaya sıcak bakmıyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! Resmi teklif...

Ancak Takvim'de yer alan haberde; Newcastle'ın masaya 35 milyon euro'nun üzerinde bir teklifi koyması durumunda sarı-kırmızılıların fikrinin değişebileceği de öne sürülüyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! Resmi teklif...

RESMİ TEKLİF KAPIDA

Çok sayıda Avrupa kulübünün transfer listesinde yer alan Gabriel Sara da, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini her fırsatta dile getiriyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! Resmi teklif...

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile toplamda 42 resmi müsabakada forma giydi.

Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! Resmi teklif...

Brezilyalı orta saha, sahada kaldığı 2.802 dakika boyunca 6 kez fileleri sarsarken 5 kez de golü getiren pası kaydetti.

Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! Resmi teklif...

Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2029 Haziran'da sona eriyor.

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