Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans sonrasında tüm dikkatleri üzerine çeken ve Brezilya Milli Takımı'na da seçilen Gabriel Saray'la ilgili transfer iddiaları devam ediyor.

Son olarak İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig'in iddialı takımlarından Newcastle United, Brezilyalı yıldızı yakından takip ediyor.