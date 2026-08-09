Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! Resmi teklif...
Orta saha rotasyonunda değişikliğe giden Newcastle United'ın transfer hedeflerinden birinin Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara olduğu öğrenildi. İngiliz ekibinin, yıldız oyuncunun transferi için kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı kulüple temasa geçeceği öne sürüldü. İşte Gabriel Sara için Newcastle United'ın masaya koyacağı teklif...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
İngiliz kulübünün şu anda listesinde 3-4 isim olduğu ve net bir karar verildikten sonra teklif aşamasına geçileceği gelen bilgiler arasında.
Galatasaray yönetimi transfer döneminin en başından bu yana Sara'yı satmaya sıcak bakmıyor.
Ancak Takvim'de yer alan haberde; Newcastle'ın masaya 35 milyon euro'nun üzerinde bir teklifi koyması durumunda sarı-kırmızılıların fikrinin değişebileceği de öne sürülüyor.
RESMİ TEKLİF KAPIDA
Çok sayıda Avrupa kulübünün transfer listesinde yer alan Gabriel Sara da, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini her fırsatta dile getiriyor.
27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile toplamda 42 resmi müsabakada forma giydi.
Brezilyalı orta saha, sahada kaldığı 2.802 dakika boyunca 6 kez fileleri sarsarken 5 kez de golü getiren pası kaydetti.
Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2029 Haziran'da sona eriyor.
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