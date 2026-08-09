Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk unvanını korumak ve Avrupa'da başarı yakalamak isteyen Galatasaray, kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK forması giyen genç savunma oyuncusu Umut Erdem'i transfer ettiğini açıkladı. Resmi açıklamanın ardından Galatasaraylı taraftarlar arama motorlarında "Umut Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide görev yapıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı.

UMUT ERDEM KİMDİR?

Umut Erdem, 5 Şubat 2004 tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 22 yaşındadır. 1,82 metre boyundaki genç yetenek, sol ayağını etkili bir şekilde kullanmakta ve defansın solunda (sol bek) görev yapmaktadır.

UMUT ERDEM'İN KARİYERİ

Sarı-kırmızılı kulüp, 2023'te bonservisiyle Manisa FK'ye giden Umut ile anlaşma imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi. Lisansı çıkarılan Umut'un Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesinin olduğu bilgisi sistemde yer aldı. Umut, Manisa FK'de 54 resmi müsabakada forma giydi.