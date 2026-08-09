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Haberler TFF 1.Lig Alagöz Holding Iğdır FK ligin ilk maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yendi

Alagöz Holding Iğdır FK ligin ilk maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yendi

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Ankara'da oynanan karşılaşmada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 21:15
Alagöz Holding Iğdır FK ligin ilk maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yendi

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Ankara'da oynanan karşılaşmada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Iğdır FK 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Stat: Aktepe

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Gökcan Kaya, Doğan Erdoğan (Dk. 79 Efe Kaan Şıhlaroğlu), Crociata, Camara (Dk. 60 Afena-Gyan), Leon Çalışkan (Dk. 60 Hotic), Arda Çolak (Dk. 68 Tanque)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp (Dk. 62 Dorukhan Toköz), Onogo (Dk. 62 Muhammet Emin Sarıkaya), Siopis, Tiago Çukur, Emre Akbaba (Dk. 46 Barış Kalaycı), Verde (Dk. 74 Tarık Buğra Kalpaklı), Pesic (Dk. 43 Traore)

Goller: Dk. 13 Crociata, Dk. 85 Tanque (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 38 Çağtay Kurukalıp, Dk. 53 Onogo (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 47 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)

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