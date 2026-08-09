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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan o futbolcu için kulübüne rekor teklif! Geçmişte Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Galatasaray'dan o futbolcu için kulübüne rekor teklif! Geçmişte Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Galatasaray, Osimhen'e alternatif oluşturabilecek bir golcü transfer etmek isterken aradığı ismi ise İskoçya'da buldu. Sarı-kırmızılıların geçmişte Fenerbahçe'nin de gündemine gelen golcü için kulübüne rekor bir teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 16:46
Galatasaray'dan o futbolcu için kulübüne rekor teklif! Geçmişte Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında Icardi'nin ayrılığı sonrası Osimhen'e alternatif oluşturabilecek bir golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

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Galatasaray'dan o futbolcu için kulübüne rekor teklif! Geçmişte Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların son olarak gündemine Rangers'tan Youssef Chermiti'yi aldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan o futbolcu için kulübüne rekor teklif! Geçmişte Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

The Rangers Rewiew'in haberine göre Cimbom, Chermiti için Rangers'a 22 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu.

Galatasaray'dan o futbolcu için kulübüne rekor teklif! Geçmişte Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Rangers'ın ise bu teklifi reddettiği haberin devamında belirtildi.

Galatasaray'dan o futbolcu için kulübüne rekor teklif! Geçmişte Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

İskoç ekibi bu teklifi kabul etseydi Rangers'ın kulüp tarihinin rekor satışını yapacağı detayı haberin devamında yer aldı.

Galatasaray'dan o futbolcu için kulübüne rekor teklif! Geçmişte Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Rangers yönetiminin Portekizli forveti Galatasaray'ın teklifine yakın bir bedelle satmaya hiç niyetinin olmadığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan o futbolcu için kulübüne rekor teklif! Geçmişte Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin de geçen sezon ara transfer döneminde Rangers'a Chermiti için 13 milyon sterlinlik bir teklif yaptığı vurgulandı.

Galatasaray'dan o futbolcu için kulübüne rekor teklif! Geçmişte Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Transfermarkt verilerine göre Chermiti'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Galatasaray'dan o futbolcu için kulübüne rekor teklif! Geçmişte Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

22 yaşındaki futbolcunun Rangers ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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