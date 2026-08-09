Galatasaray'dan o futbolcu için kulübüne rekor teklif! Geçmişte Fenerbahçe'nin de gündemindeydi
Galatasaray, Osimhen'e alternatif oluşturabilecek bir golcü transfer etmek isterken aradığı ismi ise İskoçya'da buldu. Sarı-kırmızılıların geçmişte Fenerbahçe'nin de gündemine gelen golcü için kulübüne rekor bir teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 16:46
Rangers'ın ise bu teklifi reddettiği haberin devamında belirtildi.
İskoç ekibi bu teklifi kabul etseydi Rangers'ın kulüp tarihinin rekor satışını yapacağı detayı haberin devamında yer aldı.
Rangers yönetiminin Portekizli forveti Galatasaray'ın teklifine yakın bir bedelle satmaya hiç niyetinin olmadığı öne sürüldü.
Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin de geçen sezon ara transfer döneminde Rangers'a Chermiti için 13 milyon sterlinlik bir teklif yaptığı vurgulandı.
Transfermarkt verilerine göre Chermiti'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
22 yaşındaki futbolcunun Rangers ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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