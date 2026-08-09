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Haberler TFF 1.Lig Metro Holding Kayserispor 3 puanı Taulant Seferi'nin golüyle kazandı!

Metro Holding Kayserispor 3 puanı Taulant Seferi'nin golüyle kazandı!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Van Spor FK ile Metro Holding Kayserispor karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçtan Kayserispor 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 23:42
Metro Holding Kayserispor 3 puanı Taulant Seferi'nin golüyle kazandı!

1'inci Lig 1'inci hafta mücadelesinde Van Spor FK, konuk ettiği Metro Holding Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Depreme dayanıksız raporu alarak kapatılan Van Atatürk Stadı'nda yıkım çalışmalarının başlaması üzerine rakibini Spor Toto Akhisar Stadı'nda ağırlama kararı alan Van temsilcisi, sezona yenilgiyle başladı.

Kayserispor'un gollerini 9 ve 56'ncı dakikalarda Taulant Seferi kaydetti. Transfer yasağı bulunan Van Spor'da yedek kulübesinde sadece 4 oyuncu yer alırken, kırmızı-siyahlılarda tek oyuncu değişikliği yapıldı. Bu sonuçla Kayserspor lige 3 puanla başladı.

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