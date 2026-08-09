Fenerbahçe'ye Japon golcü! Transferde flaş gelişme
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak golcü transferi için gündemine Japon yıldızı aldığı aktarıldı. Transferde gündem olan iddiayı Hollanda basını duyurdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 19:44
Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Japon golcü ile ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.
Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki santrfor için resmi teklifini iletti.
Haberde, Fenerbahçe'nin Ueda için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis teklifi yaptığı ifade edildi.
Ueda'nın Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıp bakmadığı ise henüz bilinmiyor. Japon forvetin Premier Lig'de oynama isteği bilinirken, şu ana kadar İngiltere'den kendisine yönelik somut bir ilgi gelmediği belirtildi.
Feyenoord'da dördüncü sezonunu geçiren Ueda, geçtiğimiz sezon Eredivisie'de 25 gol atarak gol kralı olmuştu.
Feyenoord formasıyla toplam 109 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 40 gol kaydetti.
İŞTE O HABER
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.