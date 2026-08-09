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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Japon golcü! Transferde flaş gelişme

Fenerbahçe'ye Japon golcü! Transferde flaş gelişme

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak golcü transferi için gündemine Japon yıldızı aldığı aktarıldı. Transferde gündem olan iddiayı Hollanda basını duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 19:44
Fenerbahçe'ye Japon golcü! Transferde flaş gelişme

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından Devler Ligi'nde play-off mücadelesini hedefliyor.

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Fenerbahçe'ye Japon golcü! Transferde flaş gelişme

İlk maçı 18-19 Ağustos'ta oynanacak play-off mücadelesi öncesi bir santrfor transferi gerçekleştirmek isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme birçok isim gelmişti.

Fenerbahçe'ye Japon golcü! Transferde flaş gelişme

Pavlidis, Sörloth ve Lukaku için görüşmeler gerçekleştiren Kanarya'nın hedeflerinden bir tanesi de Feyenoord forması giyen Ayase Ueda'ydı.

Fenerbahçe'ye Japon golcü! Transferde flaş gelişme

Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Japon golcü ile ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe'ye Japon golcü! Transferde flaş gelişme

Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki santrfor için resmi teklifini iletti.

Fenerbahçe'ye Japon golcü! Transferde flaş gelişme

Haberde, Fenerbahçe'nin Ueda için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis teklifi yaptığı ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Japon golcü! Transferde flaş gelişme

Ueda'nın Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıp bakmadığı ise henüz bilinmiyor. Japon forvetin Premier Lig'de oynama isteği bilinirken, şu ana kadar İngiltere'den kendisine yönelik somut bir ilgi gelmediği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Japon golcü! Transferde flaş gelişme

Feyenoord'da dördüncü sezonunu geçiren Ueda, geçtiğimiz sezon Eredivisie'de 25 gol atarak gol kralı olmuştu.

Fenerbahçe'ye Japon golcü! Transferde flaş gelişme

Feyenoord formasıyla toplam 109 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 40 gol kaydetti.

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