PSG'den transferde Lucas Digne hamlesi!

Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere'nin Aston Villa takımından Lucas Digne'i transfer etti. PSG Kulübü, 33 yaşındaki Fransız sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransız basınında transferin 7 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü. PSG'de 2013-2016 yıllarında da görev yapan Digne, Aston Villa'nın yanı sıra Lille, Roma, Barcelona ve Everton'da forma giydi.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Aston Villa'da 182 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 4 gol kaydetti.