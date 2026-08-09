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Haberler TFF 1.Lig Bursaspor deplasmanda Bodrum FK'yı mağlup etti!

Bursaspor deplasmanda Bodrum FK'yı mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bursaspor, Bodrum FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 23:38
Bursaspor deplasmanda Bodrum FK'yı mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'de heyecan başladı. Ligin yeni ekiplerinden Bursaspor ilk hafta Bodrum FK'ya konuk oldu. Yeşil-beyazlılar rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Yiğit Arslan, Kadir Akıllı, Haydar Avcı

Bodrum FK: Sousa, İsmail Tarım, Enes Koç (Dk. 46 Berşan Yavuzay), Mustafa Erdilman, Brazao (Dk. 82 Adem Metin Türk), Ege Bilsel, Yusuf Sertkaya (Dk. 46 Loshaj), Ali Aytemur, Ali Habeşoğlu, Ege Arslan (Dk. 73 Okita), Devrim Şahin (Dk. 46 Emre Kaplan)

Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Eyüp Akcan (Dk. 62 Soner Aydoğdu), Batuhan Yayıkcı, Rahmetullah Berişbek, Barış Gök (Dk. 62 Ertuğrul Furat), Elitim, Lincoln (Dk. 83 Baker), Hüseyin Maldar (Dk. 46 Bayramov), Iheanacho (Dk. 74 Baran Başyiğit), Boutrah

Goller: Dk. 27 Iheanacho, Dk. 45 Lincoln (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Barış Gök, Dk. 44 Elitim (Bursaspor)

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