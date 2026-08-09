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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a transfer olacak mı? Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov açıklaması!

Galatasaray'a transfer olacak mı? Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov açıklaması!

Galatasaray'ın 10 numara transferi için uzun süredir gündeminde tuttuğu Aleksey Batrakov ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rus ekibi Lokomotiv Moskova, yıldız futbolcunun geleceğine dair çarpıcı bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 15:33
Galatasaray'a transfer olacak mı? Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov açıklaması!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Rus orta saha Aleksey Batrakov ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'a transfer olacak mı? Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov açıklaması!

Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Rus ekibi Lokomotiv Moskova, 21 yaşındaki ismin geleceğine dair bir açıklama yaptı.

Galatasaray'a transfer olacak mı? Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov açıklaması!

Lokomotiv'in basın servisi, genç orta saha oyuncusu Batrakov'un geleceği hakkındaki soruya yanıt verdi.

Galatasaray'a transfer olacak mı? Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov açıklaması!

Lokomotiv'in basın servisinden SE'ye yapılan açıklamada, "Bugün itibariyle Lokomotiv Futbol Kulübü, Galatasaray veya başka herhangi bir kulüple görüşme yapmamıştır"

Galatasaray'a transfer olacak mı? Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov açıklaması!

"Kulüp, takımın kilit oyuncusu ve altyapısından yetişen Batrakov'un ayrılmasını düşünmemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'a transfer olacak mı? Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov açıklaması!

Galatasaray'ın, Batrakov transferi için 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lokomotiv Moskova ile anlaşma sağladığına ilişkin haberler çıkmıştı.

Galatasaray'a transfer olacak mı? Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov açıklaması!

BU SEZON 4 MAÇA ÇIKTI!

Rus futbolunun son dönemdeki en gözde isimlerinden biri olan Aleksey Batrakov, bu sezon toplam 4 maça çıktı. 1.73 boyundaki 10 numara bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

Galatasaray'a transfer olacak mı? Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov açıklaması!

Batrakov 2025-2026 sezonunda ise çıktığı 36 müsabakada 17 gol ve 12 asistle oynamıştı.

Galatasaray'a transfer olacak mı? Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov açıklaması!

Öte yandan güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan Batrakov'un, kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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