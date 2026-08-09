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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Arca Çorum FK mesaisi devam etti

Galatasaray'ın Arca Çorum FK mesaisi devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 15:43
Galatasaray'ın Arca Çorum FK mesaisi devam etti

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, iki grup halinde yapılan topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip, Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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