Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, taraflar arasında 24/48 saat içerisinde tam bir anlaşmaya varılabileceği hissinin hakim olduğu öğrenildi.

Lukaku'nun avukatının da desteğiyle Fenerbahçe ile sözleşme şartları konusunda zaten anlaşma sağladığı ve transferine onay verdiği Di Marzio'nun haberinde belirtildi.