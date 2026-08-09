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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Dünyaca ünlü gazeteci Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı!

Dünyaca ünlü gazeteci Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı!

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Dünyaca ünlü gazetecinin haberine göre, sarı-lacivertliler uzun zamandır gündeminde olan o ismin transferinde anlaşmaya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 13:51
Dünyaca ünlü gazeteci Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı!

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

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Dünyaca ünlü gazeteci Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı!

Sarı-lacivertlilerin Vedat Muriqi sonrası takıma bir golcü takviyesi daha yapmak istediği biliniyor.

Dünyaca ünlü gazeteci Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı!

Kanarya'nın bu doğrultuda gündemine gelen isimlerden biri de Romelu Lukaku olmuştu.

Dünyaca ünlü gazeteci Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimlerden Lukaku hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Dünyaca ünlü gazeteci Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı!

Lukaku'nun Napoli'den ayrılmaya ve Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi.

Dünyaca ünlü gazeteci Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı!

Fenerbahçe ve Napoli arasındaki transfer temaslarının bugün (9 Ağustos Pazar) devam ettiği ve İtalyan ekibinin yeni karşı teklifini gönderdiği öne sürüldü.

Dünyaca ünlü gazeteci Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı!

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, taraflar arasında 24/48 saat içerisinde tam bir anlaşmaya varılabileceği hissinin hakim olduğu öğrenildi.

Dünyaca ünlü gazeteci Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı!

Lukaku'nun avukatının da desteğiyle Fenerbahçe ile sözleşme şartları konusunda zaten anlaşma sağladığı ve transferine onay verdiği Di Marzio'nun haberinde belirtildi.

Dünyaca ünlü gazeteci Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı!

Haberde son olarak, yaklaşık bir hafta önce başlayan görüşmelerde ilk defa sonuca bu kadar yakın olduğu vurgulandı.

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