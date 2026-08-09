Dünyaca ünlü gazeteci Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı!
Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Dünyaca ünlü gazetecinin haberine göre, sarı-lacivertliler uzun zamandır gündeminde olan o ismin transferinde anlaşmaya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 13:51
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimlerden Lukaku hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Lukaku'nun Napoli'den ayrılmaya ve Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe ve Napoli arasındaki transfer temaslarının bugün (9 Ağustos Pazar) devam ettiği ve İtalyan ekibinin yeni karşı teklifini gönderdiği öne sürüldü.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, taraflar arasında 24/48 saat içerisinde tam bir anlaşmaya varılabileceği hissinin hakim olduğu öğrenildi.
Lukaku'nun avukatının da desteğiyle Fenerbahçe ile sözleşme şartları konusunda zaten anlaşma sağladığı ve transferine onay verdiği Di Marzio'nun haberinde belirtildi.
Haberde son olarak, yaklaşık bir hafta önce başlayan görüşmelerde ilk defa sonuca bu kadar yakın olduğu vurgulandı.
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