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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Jakob Jantscher: Sturm Graz, erken gol bulmak için her şeyi deneyecektir

Jakob Jantscher: Sturm Graz, erken gol bulmak için her şeyi deneyecektir

Avusturya ekibi Sturm Graz'ın eski futbolcusu Jakob Jantscher, Sturm Graz-Fenerbahçe rövanş maçına dair yaptığı açıklamada, "Sturm Graz erken gol bulmak için her şeyi deneyecektir, bu durum Fenerbahçe'ye kontratak fırsatı oluşturabilir. Graz'daki atmosferde Sturm Graz erken gol bulursa işler tersine dönebilir" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 11:36
Jakob Jantscher: Sturm Graz, erken gol bulmak için her şeyi deneyecektir

Avusturya ekibi Sturm Graz'da uzun yıllar top koşturan, kariyerinin bir dönemini Çaykur Rizespor'da geçiren Avusturyalı futbolcu Jakob Jantscher, açıklamalarda bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz - Fenerbahçe eşleşmesini değerlendiren Jantscher, Türkiye günleriyle ilgili de konuştu.

"Sturm Graz, erken gol atmak için her şeyi deneyecektir"

Sturm Graz - Fenerbahçe maçının Kadıköy'de oynanan ilk maça benzer şekilde geçeceğini düşündüğünü aktaran Jantscher, "Benzer bir maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe oyunun kontrolünü elinde tutacak ve topla çok oynayacaktır. Ancak Sturm Graz'ın kesinlikle gol bulması gerekiyor, bu yüzden erken bir gol atmak için her şeyi deneyeceklerdir. Bu durum, Fenerbahçe için kontrataklar yapabilecekleri daha fazla boş alan oluşturacaktır" diye konuştu.

"Sturm Graz erken gol bulursa, taraftarla maç tersine dönebilir"

Graz'da da Kadıköy gibi tribün atmosferinin iyi olduğuna değinen Avusturyalı, "Graz'daki atmosfer de harika. Küçük bir stadyum ama Liebenau'da birçok harika futbol gecesi yaşandı. Sturm erken bir gol bulur ve taraftarı arkasına alırsa maç kesinlikle tersine dönebilir" ifadelerini kullandı.

"Talisca ve Greenwood'a boş alan verirseniz anında cezalandırırlar"

Fenerbahçe'nin futbolcu kalitesine değinen ve Sturm Graz'ın dikkat etmesi gereken durumları aktaran Jakob Jantscher, "Bence oyunun merkez omurgası, özellikle de Kanté, Guendouzi ve stoperler maçın temposunu gerçekten belirlediler. Çok güçlüydüler, Talisca ve Greenwood da bireysel olarak olağanüstüydü. Bu oyunculara çok fazla alan verirseniz sizi anında cezalandırırlar. İşte orada çok dikkatli olmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Maçla ilgili skor tahmininde de bulunan Avusturyalı futbolcu, "İyi bir maç ve harika bir atmosfer olmasını umuyorum, 2-2 biteceğini düşünüyorum" dedi.

"Rize'de çay içmeyi çok özlüyorum"

Son olarak Türkiye'de geçirdiği günlerle ilgili konuşan Jakob Jantscher, "Rize'de geçirdiğim zaman gerçekten çok özeldi. Oradaki insanların samimiyetini özlüyorum. Ailem ve ben kendimizi çok rahat hissettik ve Türkiye'de harika zaman geçirdik. Hala Rizespor'u takip ediyorum ve orada çay içmeyi de gerçekten çok özlüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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