Trabzonspor'dan Salah için film tadında paylaşım!

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 15:19 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 15:34

Trabzonspor, yeni transferi dünyaca ünlü yıldız futbolcu Muhammed Salah için resmi sosyal medya hesabından adeta film gibi bir video paylaştı. "'Rüyada görürsünüz' diyenler... Bizde rüyalar gerçek olur." başlığıyla paylaşılan video, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. İşte o paylaşım... | Son dakika Trabzonspor haberleri