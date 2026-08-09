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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan transferde De Bruyne kararı! Menajerler tarafından önerildi

Galatasaray'dan transferde De Bruyne kararı! Menajerler tarafından önerildi

Galatasaray, yaz transfer döneminde bir 10 numara takviyesi yapmak isterken sarı-kırmızılılara menajerler tarafından Kevin De Bruyne önerildi. Cimbom'un transfer kararı ise dikkat çekti. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 12:57
Galatasaray'dan transferde De Bruyne kararı! Menajerler tarafından önerildi

Son 4 sezonun lig şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon planlamaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Galatasaray'dan transferde De Bruyne kararı! Menajerler tarafından önerildi

Şu ana kadar transferde sessiz bir dönem geçiren sarı kırmızılılar, ligin başlamasına kısa bir süre kala temaslarını artırdı.

Galatasaray'dan transferde De Bruyne kararı! Menajerler tarafından önerildi

Yaz transfer döneminde yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan Cimbom, yapacağı diğer hamleler için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan transferde De Bruyne kararı! Menajerler tarafından önerildi

Yönetimin özellikle forvet arkası pozisyonuna net bir isim almayı planladığı ifade edildi.

Galatasaray'dan transferde De Bruyne kararı! Menajerler tarafından önerildi

Bu doğrultuda 10 numara arayan ve birçok isimle görüşen Galatasaray'ın gündemine Kevin De Bruyne geldi.

Galatasaray'dan transferde De Bruyne kararı! Menajerler tarafından önerildi

Sabah'ın haberine göre, Manchester City'den ayrıldıktan sonra Napoli'nin yolunu tutan Belçikalı yıldız, menajerler tarafından sarı kırmızılı kulübe teklif edildi.

Galatasaray'dan transferde De Bruyne kararı! Menajerler tarafından önerildi

Ancak performansı düşüşe geçen 35 yaşındaki oyuncuya olumsuz cevap verildi.

Galatasaray'dan transferde De Bruyne kararı! Menajerler tarafından önerildi

Tecrübeli futbolcu İtalyan ekibi Napoli'de geçen sezon toplam 21 maçta forma giydi.

Galatasaray'dan transferde De Bruyne kararı! Menajerler tarafından önerildi

Kevin De Bruyne yer aldığı 21 karşılaşmada toplam 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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