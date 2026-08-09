Galatasaray'dan transferde De Bruyne kararı! Menajerler tarafından önerildi
Galatasaray, yaz transfer döneminde bir 10 numara takviyesi yapmak isterken sarı-kırmızılılara menajerler tarafından Kevin De Bruyne önerildi. Cimbom'un transfer kararı ise dikkat çekti. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 12:57
Yönetimin özellikle forvet arkası pozisyonuna net bir isim almayı planladığı ifade edildi.
Bu doğrultuda 10 numara arayan ve birçok isimle görüşen Galatasaray'ın gündemine Kevin De Bruyne geldi.
Sabah'ın haberine göre, Manchester City'den ayrıldıktan sonra Napoli'nin yolunu tutan Belçikalı yıldız, menajerler tarafından sarı kırmızılı kulübe teklif edildi.
Ancak performansı düşüşe geçen 35 yaşındaki oyuncuya olumsuz cevap verildi.
Tecrübeli futbolcu İtalyan ekibi Napoli'de geçen sezon toplam 21 maçta forma giydi.
Kevin De Bruyne yer aldığı 21 karşılaşmada toplam 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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