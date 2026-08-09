Bodrum FK - Bursaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir mücadele oynanıyor. Ege temsilcisi Sipay Bodrum FK, kendi sahasında Yeşil-Beyazlı ekibin güçlü temsilcisi Bursaspor'u konuk ediyor. Yeni sezona 3 puanla giriş yapmak isteyen iki iddialı takımın mücadelesi öncesinde sporseverler "Bodrum FK - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor.

BODRUM FK - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrum FK ile Bursaspor arasındaki zorlu mücadele 9 Ağustos 2026 Pazar (bugün) TSİ 21.30'da başlayacak.

BODRUM FK - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak. Bodrum FK-Bursaspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

BODRUMSPOR-BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bodrumspor ve Bursaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

BODRUM FK - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE-TIKLA

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🏰 Evimizde Maç Günü! 🆚 Bursaspor 📆 09 Ağustos 2026 | Pazar 🕓 21.30 🏟️ Bodrum İlçe Stadyumu 📺 beIN Sports 2 - TRTspor - Tabii pic.twitter.com/OWYUQJc81n — Bodrum FK (@Bodrumspor_AS) August 8, 2026

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🐊 MAÇ GÜNÜ 🗓 1. Hafta 🆚 Bodrum FK 🕤 21:30 🏟 Bodrum İlçe Stadı 📺 TRT Spor / Bein Sports 2 📲 #BFKvBRS pic.twitter.com/MwnxsfLbkw — Bursaspor (@BursasporSk) August 8, 2026