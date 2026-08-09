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Haberler TFF 1.Lig Bodrum FK - Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bodrum FK - Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın heyecan dolu mücadelesinde Bodrum FK ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig hedefiyle sezona galibiyetle başlamak isteyen iki iddialı ekibin kapışması öncesinde futbolseverler "Bodrum FK - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte kritik karşılaşmanın başlama saati, canlı yayın kanalı ve detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 12:35 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 12:36
Bodrum FK - Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bodrum FK - Bursaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir mücadele oynanıyor. Ege temsilcisi Sipay Bodrum FK, kendi sahasında Yeşil-Beyazlı ekibin güçlü temsilcisi Bursaspor'u konuk ediyor. Yeni sezona 3 puanla giriş yapmak isteyen iki iddialı takımın mücadelesi öncesinde sporseverler "Bodrum FK - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor.

BODRUM FK - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrum FK ile Bursaspor arasındaki zorlu mücadele 9 Ağustos 2026 Pazar (bugün) TSİ 21.30'da başlayacak.

BODRUM FK - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak. Bodrum FK-Bursaspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

BODRUMSPOR-BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bodrumspor ve Bursaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

BODRUM FK - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE-TIKLA

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