Vanspor - Kayserispor maçı canlı anlatım için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne oluyor. Haftanın öne çıkan müsabakasında Vanspor, sahasında Metro Holding Kayserispor'u konuk ediyor. Yeni sezona 3 puanla başlama hedefinde olan iki ekibin mücadelesi öncesinde sporseverler "Vanspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor.

VANSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Vanspor ile Metro Holding Kayserispor arasındaki kritik mücadele 9 Ağustos 2026 Pazar (bugün) TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma Manisa'daki Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

VANSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev müsabaka TRT Spor ve TRT Kurdi ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Vanspor-Metro Holding Kayserispor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

VANSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

📢 Vanspor maç günü paylaşımı

📢 Maç Günü 🏆 Trendyol 1. Lig / 1. Hafta 🆚 Kayserispor 🏟️ Spor Toto Akhisar Stadyumu ⏰ 21.30🗓️ 09.08.2026📺 TRT Kurdi | BeIN SPORTS MAX 1 | Tabii#VANvKAY pic.twitter.com/7hwvo5B6Sb — Vansporfk (@vansporfk) August 8, 2026

Metro Holding Kayserispor maç günü paylaşımı