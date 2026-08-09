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Haberler TFF 1.Lig Vanspor - Metro Holding Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Vanspor - Metro Holding Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Vanspor ile Metro Holding Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Sezona galibiyetle başlamak isteyen iki iddialı ekibin mücadelesi öncesinde futbolseverler "Vanspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte zorlu karşılaşmanın başlama saati, canlı yayın kanalı ve detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 12:23
Vanspor - Metro Holding Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Vanspor - Kayserispor maçı canlı anlatım için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne oluyor. Haftanın öne çıkan müsabakasında Vanspor, sahasında Metro Holding Kayserispor'u konuk ediyor. Yeni sezona 3 puanla başlama hedefinde olan iki ekibin mücadelesi öncesinde sporseverler "Vanspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor.

VANSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Vanspor ile Metro Holding Kayserispor arasındaki kritik mücadele 9 Ağustos 2026 Pazar (bugün) TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma Manisa'daki Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

VANSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev müsabaka TRT Spor ve TRT Kurdi ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Vanspor-Metro Holding Kayserispor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

VANSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

📢 Vanspor maç günü paylaşımı

Metro Holding Kayserispor maç günü paylaşımı

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