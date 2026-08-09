CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Alagöz Holding Iğdır FK - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Alagöz Holding Iğdır FK - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. İki iddialı ekibin mücadelesi öncesinde futbolseverler "Iğdır FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte kritik karşılaşmanın başlama saati, yayın kanalı ve tüm detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 11:44
Alagöz Holding Iğdır FK - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Iğdır FK - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Sezonun ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, kendi sahasında ligin güçlü ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen iki takımın kapışması öncesinde sporseverler "Iğdır FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularını araştırıyor.

IĞDIR FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Alagöz Holding Iğdır FK ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadele 9 Ağustos 2026 Pazar (bugün) TSİ 19.00'da başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Davut Çelik yönetecek.

IĞDIR FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

IĞDIR FK - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLA

📢 Alagöz Holding Iğdır FK maç günü paylaşımı

📢 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maç günü paylaşımı

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan acil transfer kararı! İşte Okan Buruk'un yeni orta sahası
Beşiktaş'tan Vlahovic'e yeni teklif
DİĞER
"Güneşin Doğduğu Yer"in kadrosuna katıldı! Çağıl Aydıner, Suzi karakteriyle geliyor
Mekke Anlaşması Yeni Partili Murat Emir'i rahatsız etti! Türkiye'ye "paralı muhafız" rolü biçti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan o futbolcu için rekor teklif!
Lokomotiv Moskova'dan Batrakov açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lucas Digne resmen PSG'de! Lucas Digne resmen PSG'de! 23:52
NBA efsanesi hayatını kaybetti NBA efsanesi hayatını kaybetti 23:49
Seferi attı! Kayseri galip geldi Seferi attı! Kayseri galip geldi 23:42
Bursa Bodrum'da 3 puanla başladı! Bursa Bodrum'da 3 puanla başladı! 23:38
Sarıyer lige Muğla galibiyeti ile başladı! Sarıyer lige Muğla galibiyeti ile başladı! 21:18
Iğdır FK ilk maçta F. Karagümrük'ü yendi! Iğdır FK ilk maçta F. Karagümrük'ü yendi! 21:15
Daha Eski
F.Bahçe'ye Japon golcü! F.Bahçe'ye Japon golcü! 19:43
Beşiktaş'tan Vlahovic'e yeni teklif Beşiktaş'tan Vlahovic'e yeni teklif 19:30
Ebosele Erzurumspor FK'da! Ebosele Erzurumspor FK'da! 18:00
Genç milliler Avrupa Şampiyonası'nı 13. tamamladı! Genç milliler Avrupa Şampiyonası'nı 13. tamamladı! 17:05
G.Saray'dan o futbolcu için rekor teklif! G.Saray'dan o futbolcu için rekor teklif! 16:45
G.Saray'ın Çorum FK mesaisi devam etti G.Saray'ın Çorum FK mesaisi devam etti 15:42