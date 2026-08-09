Iğdır FK - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Sezonun ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, kendi sahasında ligin güçlü ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen iki takımın kapışması öncesinde sporseverler "Iğdır FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularını araştırıyor.

IĞDIR FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Alagöz Holding Iğdır FK ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadele 9 Ağustos 2026 Pazar (bugün) TSİ 19.00'da başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Davut Çelik yönetecek.

IĞDIR FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

IĞDIR FK - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLA

📢 Alagöz Holding Iğdır FK maç günü paylaşımı

⚽️ Maç Günü | #BugünGünlerdenIĞDIR 💚🤍🏆 Trendyol 1. Lig • 1. Hafta🆚 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük SK🗓️ 9 Ağustos Pazar🕗 19.00🏟️ Aktepe Stadyumu📺 beIN SPORTS MAX 1 · TRT Avaz · tabii📲 #IFKvFKG#BirŞehrinHikayesi pic.twitter.com/vr654yGCxX — Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü (@igdirFK) August 9, 2026

📢 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maç günü paylaşımı

🏆 Trendyol 1. Lig 🆚 Alagöz Holding Iğdır FK 🗓️ 9 Ağustos Pazar ⏰ 19.00🏟️ Aktepe Stadı 📺 beIN SPORTS MAX 1 / TRT Avaz / tabii 📲 #FatihKaragümrük📲 #MısırlıcomtrFatihKaragümrük pic.twitter.com/4twtmovkgE — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 8, 2026