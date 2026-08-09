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Haberler TFF 1.Lig SMS Grup Sarıyerspor-Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SMS Grup Sarıyerspor-Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında SMS Grup Sarıyerspor, sahasında Muğlaspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen iki ekibin mücadelesi öncesinde futbolseverler "SMS Grup Sarıyerspor - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın başlama saati, canlı yayın kanalı ve detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 11:55
SMS Grup Sarıyerspor-Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SMS Grup Sarıyerspor - Muğlaspor maçı canlı anlatım linki!

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun heyecanı ilk hafta mücadeleleriyle başlıyor. Sezonun açılış haftasında SMS Grup Sarıyerspor, kendi saha ve seyircisi önünde Muğlaspor'u konuk ediyor. Süper Lig maratonu hedefiyle yola çıkan iki takımın kapışması öncesinde futbolseverler "SMS Grup Sarıyerspor - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor.

SARIYER-MUĞLASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Sarıyer-Muğlaspor maçı, 9 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.

SARIYER-MUĞLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarıyer-Muğlaspor maçı, saat 19:00'da başlayacak.

SARIYER-MUĞLASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sarıyer ve Muğlaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, İstanbul'da, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak.

SARIYER-MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

SMS Grup Sarıyerspor-Muğlaspor mücadelesi TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. SMS Grup Sarıyerspor-Muğlaspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

SMS GRUP SARIYERSPOR - MUĞLASPOR MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SMS Grup Sarıyer maç günü paylaşımı

Muğlaspor maç günü paylaşımı

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