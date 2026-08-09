SMS Grup Sarıyerspor - Muğlaspor maçı canlı anlatım linki!

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun heyecanı ilk hafta mücadeleleriyle başlıyor. Sezonun açılış haftasında SMS Grup Sarıyerspor, kendi saha ve seyircisi önünde Muğlaspor'u konuk ediyor. Süper Lig maratonu hedefiyle yola çıkan iki takımın kapışması öncesinde futbolseverler "SMS Grup Sarıyerspor - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor.

SARIYER-MUĞLASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Sarıyer-Muğlaspor maçı, 9 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.

SARIYER-MUĞLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarıyer-Muğlaspor maçı, saat 19:00'da başlayacak.

SARIYER-MUĞLASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sarıyer ve Muğlaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, İstanbul'da, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak.

SARIYER-MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

SMS Grup Sarıyerspor-Muğlaspor mücadelesi TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. SMS Grup Sarıyerspor-Muğlaspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

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SMS Grup Sarıyer maç günü paylaşımı

Yeni sezonun ilk maçında evimizdeyiz! 💙🤍🏆 Trendyol 1. Lig | 1. Hafta🆚 Muğlaspor📍 Yusuf Ziya Öniş⏳ 19:00📺 TRT Spor#MartıRuhu pic.twitter.com/xDzM1W1lDw — SMS Grup Sarıyer (@sariyerofficial) August 9, 2026

Muğlaspor maç günü paylaşımı