Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Afrika basını duyurdu
Ugochukwu sonrası orta sahaya bir hamle daha yapmayı planlayan Galatasaray'ın Fransız ekibi Nice'te forma giyen Salis Abdul Samed'in durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 09:30
BEKLENEN ETKİYİ YARATAMADI
Büyük beklentilerle takıma katılan genç futbolcu, yapılan hazırlık maçlarında beklenen etkiyi yaratamadı.
ELEŞTİRİLERİN ODAĞI UGOCHUKWU
22 yaşındaki oyuncunun sergilediği performans taraftarlar tarafından yakından takip edilirken eleştirilerin odağı haline geldi.
YENİ ALTERNATİFLER DEĞERLENDİRİLEBİLİR
Bu gelişmelerin ardından Galatasaray yönetiminin orta saha için yeni alternatifleri değerlendirebileceği konuşuluyor.
Sarı-kırmızılıların, transfer döneminin son bölümünde bu bölgeye bir takviye daha yapabileceği ifade ediliyor.
Afrika basınından gelen bir haber ise bu iddiaları güçlendirdi.
GÜNDEMDE SALIS ABDUL SAMED VAR
Footy-Africa'nın haberine göre Galatasaray'ın gündemine bu kez Salis Abdul Samed geldi.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Nice forması giyen Ganalı orta saha oyuncusunun kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
YENİ TAKIM BULMASI İÇİN İZİN VERİLDİ
Yeterli forma şansı bulamayan ve artık Fransız ekibinin gelecek planlarında önemli bir yer tutmayan Ganalı orta saha oyuncusuna, yeni bir takım bulması için izin verildi.
HENÜZ RESMİ TEKLİF SUNULMADI
Haberde, Galatasaray'ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ancak şu ana kadar resmi bir teklif sunmadığı vurgulandı.
ŞARTLARIN UYGUN HALE GELMESİ BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılı yönetimin, transfer şartlarının uygun hale gelmesi halinde girişimlerini hızlandırabileceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Nice formasıyla 19 maçta forma giyen 26 yaşındaki ön libero, gol veya asist katkısı üretemedi.
2028'E KADAR KONTRATI VAR
Nice ile 2028'e kadar kontratı bulunan Abdul Samed'in piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
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