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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Afrika basını duyurdu

Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Afrika basını duyurdu

Ugochukwu sonrası orta sahaya bir hamle daha yapmayı planlayan Galatasaray'ın Fransız ekibi Nice'te forma giyen Salis Abdul Samed'in durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 09:30
Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Afrika basını duyurdu

Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, birçok rakibine kıyasla sakin bir yaz dönemi geçiriyor.

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Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Afrika basını duyurdu

GREENWOOD, TROSSARD, SALAH...

Fenerbahçe'nin Greenwood, Beşiktaş'ın Trossard, Trabzonspor'un Salah gibi isimleri kadrosuna kattığı bu transfer döneminde Galatasaray, henüz tek takviye yaptı.

Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Afrika basını duyurdu

GALATASARAY TEK HAMLE YAPTI

Sarı-kırmızılıların yaptığı tek hamle ise Burnley'den kiralanan Lesley Ugochukwu oldu.

Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Afrika basını duyurdu

BEKLENEN ETKİYİ YARATAMADI

Büyük beklentilerle takıma katılan genç futbolcu, yapılan hazırlık maçlarında beklenen etkiyi yaratamadı.

Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Afrika basını duyurdu

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI UGOCHUKWU

22 yaşındaki oyuncunun sergilediği performans taraftarlar tarafından yakından takip edilirken eleştirilerin odağı haline geldi.

Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Afrika basını duyurdu

YENİ ALTERNATİFLER DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray yönetiminin orta saha için yeni alternatifleri değerlendirebileceği konuşuluyor.

Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Afrika basını duyurdu

Sarı-kırmızılıların, transfer döneminin son bölümünde bu bölgeye bir takviye daha yapabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Afrika basını duyurdu

Afrika basınından gelen bir haber ise bu iddiaları güçlendirdi.

Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Afrika basını duyurdu

GÜNDEMDE SALIS ABDUL SAMED VAR

Footy-Africa'nın haberine göre Galatasaray'ın gündemine bu kez Salis Abdul Samed geldi.

Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Afrika basını duyurdu

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Nice forması giyen Ganalı orta saha oyuncusunun kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Afrika basını duyurdu

YENİ TAKIM BULMASI İÇİN İZİN VERİLDİ

Yeterli forma şansı bulamayan ve artık Fransız ekibinin gelecek planlarında önemli bir yer tutmayan Ganalı orta saha oyuncusuna, yeni bir takım bulması için izin verildi.

Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Afrika basını duyurdu

HENÜZ RESMİ TEKLİF SUNULMADI

Haberde, Galatasaray'ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ancak şu ana kadar resmi bir teklif sunmadığı vurgulandı.

Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Afrika basını duyurdu

ŞARTLARIN UYGUN HALE GELMESİ BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, transfer şartlarının uygun hale gelmesi halinde girişimlerini hızlandırabileceği belirtildi.

Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Afrika basını duyurdu

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Nice formasıyla 19 maçta forma giyen 26 yaşındaki ön libero, gol veya asist katkısı üretemedi.

Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Afrika basını duyurdu

2028'E KADAR KONTRATI VAR

Nice ile 2028'e kadar kontratı bulunan Abdul Samed'in piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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