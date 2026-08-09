CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Ülkesine dönüş hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Ülkesine dönüş hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe'de transferler haricinde takımdaki oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekipte ismi uzun süredir ayrılık iddiaları ile anılan Fred hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 10:22
Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Ülkesine dönüş hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe'de Fred hakkında ayrılık iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Ülkesine dönüş hazırlıklarına başladı

Uzun zamandır ismi ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile anılan Fred hakkında son olarak Brezilya ekibinin Sportif Direktörü Paulo Bracks konuşmuştu.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Ülkesine dönüş hazırlıklarına başladı

Bracks, "Bu çok zor ve karmaşık bir görüşme. Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Ülkesine dönüş hazırlıklarına başladı

Atletico'nun Fred'i kadrosuna katmak gibi bir hayali, Fred'in de Atletico'ya gelmek gibi bir hayali var.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Ülkesine dönüş hazırlıklarına başladı

Bunu daha önce dile getirmişti. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir gelişme yok ancak bu, kulüp için bir gelişme olmadığı anlamına gelmiyor. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir şey yok." İfadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Ülkesine dönüş hazırlıklarına başladı

Fred hakkında son olarak flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Ülkesine dönüş hazırlıklarına başladı

Atletico Minerio ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'in, ailesiyle birlikte Brezilya'ya dönüş hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Ülkesine dönüş hazırlıklarına başladı

Milliyet'in haberine göre tecrübeli futbolcunun, Minerio ile her konuda anlaşma sağladığı ifade edilirken, Brezilya ekibinin ise Fred'in sarı-lacivertli kulüple sözleşmesini feshetmesini beklediği bildirildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Ülkesine dönüş hazırlıklarına başladı

Sturm Graz maçının ardından Fred konusunda belirsizliğin sona ermesi ve tecrübeli futbolcunun Atletico Minerio'ya gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Ülkesine dönüş hazırlıklarına başladı

Fred'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

G.Saray'dan orta sahaya bir takviye daha!
G.Saray'dan acil transfer kararı! İşte Okan Buruk'un yeni orta sahası
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Terörsüz Türkiye için 12 maddelik teklif komisyondan geçti tek madde değişti! Soruşturma ve cezalar hangi şartlarda ertelenecek?
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da maç öncesi transfer zirvesi!
F.Bahçe'den Berke Özer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! 10:21
G.Saray'dan orta sahaya bir takviye daha! G.Saray'dan orta sahaya bir takviye daha! 09:29
G.Saray'dan acil transfer kararı! İşte Okan Buruk'un yeni orta sahası G.Saray'dan acil transfer kararı! İşte Okan Buruk'un yeni orta sahası 09:12
G.Saray Villarreal'e mağlup oldu! G.Saray Villarreal'e mağlup oldu! 01:05
F.Bahçe'ye Lukaku müjdesi! Yıldırım'a görüştü F.Bahçe'ye Lukaku müjdesi! Yıldırım'a görüştü 01:05
G.Saray taraftarının tepkisi sürüyor! G.Saray taraftarının tepkisi sürüyor! 01:05
Daha Eski
Okan Buruk maçın başında kırmızı kart gördü! Okan Buruk maçın başında kırmızı kart gördü! 01:05
F.Bahçe'den ters köşe golcü bombası! F.Bahçe'den ters köşe golcü bombası! 01:05
Fatih Tekke'den Salah açıklaması! Fatih Tekke'den Salah açıklaması! 01:05
Jübile maçında Göztepe, Trabzonspor'u yendi Jübile maçında Göztepe, Trabzonspor'u yendi 01:05
G.Saray'da transfer gelişmesi! Anlaşma sağlandı G.Saray'da transfer gelişmesi! Anlaşma sağlandı 01:05
Trabzonspor'da yeni transfer korkuttu! Devam edemedi Trabzonspor'da yeni transfer korkuttu! Devam edemedi 01:04