Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Ülkesine dönüş hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe'de transferler haricinde takımdaki oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekipte ismi uzun süredir ayrılık iddiaları ile anılan Fred hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 10:22
Atletico'nun Fred'i kadrosuna katmak gibi bir hayali, Fred'in de Atletico'ya gelmek gibi bir hayali var.
Bunu daha önce dile getirmişti. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir gelişme yok ancak bu, kulüp için bir gelişme olmadığı anlamına gelmiyor. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir şey yok." İfadelerini kullanmıştı.
Fred hakkında son olarak flaş bir gelişme yaşandı.
Atletico Minerio ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'in, ailesiyle birlikte Brezilya'ya dönüş hazırlıklarına başladığı öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre tecrübeli futbolcunun, Minerio ile her konuda anlaşma sağladığı ifade edilirken, Brezilya ekibinin ise Fred'in sarı-lacivertli kulüple sözleşmesini feshetmesini beklediği bildirildi.
Sturm Graz maçının ardından Fred konusunda belirsizliğin sona ermesi ve tecrübeli futbolcunun Atletico Minerio'ya gitmesi bekleniyor.
Fred'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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