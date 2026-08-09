Atletico'nun Fred'i kadrosuna katmak gibi bir hayali, Fred'in de Atletico'ya gelmek gibi bir hayali var.

Bunu daha önce dile getirmişti. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir gelişme yok ancak bu, kulüp için bir gelişme olmadığı anlamına gelmiyor. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir şey yok." İfadelerini kullanmıştı.