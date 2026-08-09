PSG'den Real Madrid'e Arda Güler için dev teklif! İşte o rakam

Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli futbolcumuz Arda Güler hakkında gündemi sarsacak bir transfer iddiası gündeme geldi. Fransız devi Paris Saint-Germain'in Güler'i kadrosuna katmak için Real Madrid'e 115 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi. Fichajes'in haberine göre Real Madrid'in, bu teklifi 2 açıdan değerlendirdiği öğrenildi: Arda Güler'i kadrodaki sportif önemini düşünerek takımda tutmak mı yoksa 2023 yazında Fenerbahçe'den aldığı fiyatın katbekat üzerine satmak mı?

Haberin devamında Paris Saint-Germain'in, Real Madrid'den ilk olarak olumsuz cevap alırsa ısrar edecek ekonomik gücünün var olduğuna dikkat çekilirken Fransız devinin milli futbolcuyu hedefleri arasına koyduğu ve Real Madrid'in fikrini değiştirebilecek bir rakam olup olmadığını test etmek istediği vurgulandı.

Haberde son olarak transferde bundan sonraki adımın Real Madrid'in bu 115 milyon euroya vereceği cevaba ve PSG'nin transfer döneminin son haftalarında teklifini sürdürüp sürdürmeyeceğine bağlı olduğu belirtildi.

Arda Güler'in Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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