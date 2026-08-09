Alexander Nübel'in eski antrenörü Mihacic'ten flaş itiraf: Bayern Münih'in 'Neuer' teklifini geri çevirdi

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel'in teknik kapasitesi, kariyer yönetimi ve siyah-beyazlı takımdaki olası etkisine dair eski antrenörü Vatroslav Mihacic, açıklamalarda bulundu. Monaco döneminde Nübel'in kaleci antrenörlüğünü yapan Mihacic, oyuncunun scout edilme sürecinden Bayern Münih ile yaşadığı kiralık krizine, taktiksel özelliklerinden Almanya Milli Takımı'ndaki geleceğine kadar birçok konuya değindi.

"10 üst düzey aday arasından seçtik"

Alexander Nübel'in Bayern Münih'ten AS Monaco'ya transfer sürecini aktaran Vatroslav Mihacic, bu hamlenin oyuncunun kariyerindeki ilk yurt dışı tecrübesi olduğuna dikkat çekti. Mihacic, "Alex'in Münih'ten Monaco'ya gelişi, Almanya dışındaki ilk kiralık transferiydi. Schalke'den Bayern'e geçerek kulüp değiştirme tecrübesi yaşamış ve yeni bir ortama nasıl adapte olunacağını biliyor olsa da bu durum yeni bir kültür, dil ve çalışma metodolojisi anlamına geliyordu. O dönem AS Monaco'nun Şampiyonlar Ligi hedefi ve oyun felsefesinin gereksinimlerini karşılayan, iyi sonuçların garantisi olabilecek 10 genç kaleci belirledik. Bu 10 üst düzey kaleci arasından Alex'i seçerek onun yeteneklerine ne kadar inandığımızı ve beklenen sıçramayı yapacak isim olduğunu gösterdik. O da nitekim bunu nihayetinde sahada kanıtladı" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş için sahada +1 oyuncu olacak"

Modern kalecilik parametreleri üzerinden Nübel'in teknik kapasitesini analiz eden Hırvat antrenör, oyuncunun ayak kullanımına ve ikili mücadelelerdeki cesaretine vurgu yaptı. Vatroslav Mihacic, "Modern futbol elbette sadece kalesini savunan değil, aynı zamanda oyun kurulumunda ve hücum geçişlerinde değerli bir saha içi oyuncusu olabilen 'komple kaleciler' talep ediyor. Alex'in iki ayağını birden kullanma seviyesi kıskanılacak düzeyde. Hatta bazı durumlarda zayıf olan sol ayağını zorlayarak bunu biraz 'abarttığı' bile oluyor. Ancak bu kaliteye sahip olduğunu gösteriyor ve Beşiktaş takımı için sahada fazladan bir oyuncu (+1) olacaktır. Bire bir pozisyonlarda kalesini savunmak için vücudunu öne koymaktan çekinmeyen son derece cesur bir kaleci. Temel kalecilik tekniği de Alman kalecilerin çoğunda olduğu gibi üst düzeydedir" şeklinde konuştu.

"Gösterişten uzak bir yapısı var"

Mihacic, Nübel'in kriz anlarındaki soğukkanlılığını da şu sözlerle dile getirdi:

"Alex; Bayern, Monaco ve Stuttgart gibi sistemlerden geliyor. Bu ortamlarda takıma istikrar ve sakinlik getiren, kriz anlarında sakinliğini ve yaptığı kurtarışlarla olayların gidişatını değiştiren stabil bir kaleci olduğunu gösterdi. Onu tanıdığım kadarıyla ne saha içinde ne de özel hayatında abartılı gösterilerden veya kendini öne çıkarmaktan hoşlanan biri değil. Bu yapısıyla yeni takımı için kesinlikle çok sağlam bir dayanak olacaktır."

"Monaco'da taktiksel ve psikolojik olarak olgunlaştı"

Fransa Ligue 1'de geçirilen iki sezonun Alexander Nübel'in gelişimindeki rolüne değinen başarılı antrenör, oyuncunun Monaco'dan ayrılırken ulaştığı seviyeyi şöyle aktardı:

"Monaco'da geçirdiği dönemin onun gelişimine çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Monaco'ya genç ve gelecek vaat eden bir kaleci olarak geldi; oradan ise her maçta takımına değer katan, omurga oyuncusu haline gelmiş, olgun ve stabil bir kaleci olarak ayrıldı. Tekniğinde de gelişim vardı ancak taktiksel ve psikolojik olarak çok daha dengeli ve sakin ayrıldığını, büyük işler başarmaya hazır olduğunu söyleyebilirim. Nitekim bunu Stuttgart'ta da gösterdi."

"Beşiktaş'a, doğrudan takıma artı değer katacak bir isim olarak geldi"

Vatroslav Mihacic, Nübel transferinin Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışına doğrudan etki edeceğini de vurguladı. Mihacic, "Beşiktaş transferinin onun kariyerindeki büyüme ve gelişimin doğal bir devamı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye Monaco'ya geldiği gibi 'genç ve gelecek vaat eden bir kaleci' statüsünde gelmiyor. Beşiktaş'a doğrudan takıma artı değer katacak bir isim olarak geliyor. Takıma, kaleye huzur ve güvenlik getirecektir. Şu ana kadarki ilk 3 maçı da takıma ve yeni çalışma sistemine uyum sağlamasının uzun sürmeyeceğini gösteriyor. Beşiktaş'ın onunla birlikte Türk futbolunun tüm devleriyle eşit şartlarda bir yarışa gireceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Bayern Münih'in 'Neuer' teklifini geri çevirdi"

Alexander Nübel'in kariyer planlamasındaki kararlılığını Monaco döneminde yaşanan bir örnekle açıklayan Mihacic, oyuncunun Bayern Münih ile yaptığı görüşmenin detaylarını ilk kez şu cümlelerle paylaştı:

"Nübel, Monaco'da oynadığı dönemde Manuel Neuer'in yerine Bayern'in kalesine geçme fırsatı yakalamıştı. Neuer kayak yaparken ağır bir sakatlık geçirdiğinde, Bayern Münih yöneticileri Alex ile iletişime geçerek kiralık sözleşmesini sonlandırmasını ve Bayern'in birinci kalecisi olmasını istediler. Alex ise onlara sadece tek bir soru sordu; 'Neuer sakatlıktan döndüğünde ne olacak, benim statüm değişecek mi?' Yöneticiler Neuer sakatlıktan döndüğünde yeniden birinci kaleci olacağını söyleyince, Alex Bayern'e dönmeyi reddetti ve Monaco'nun as kalecisi olarak kalmayı tercih etti. Bu durum, onun kariyer planlamasına verdiği önemi ve kendi gelişimine olan bağlılığını net bir şekilde özetliyor."

"Manuel Neuer'in Almanya Milli Takımı'ndaki meşru varisidir"

Manuel Neuer sonrası Almanya Milli Takımı'nın kalesi ve Alexander Nübel'in geleceğine değinen Mihacic, "Almanya da tıpkı Türkiye gibi çok iyi kalecilere sahip bir ülke. Ancak Manuel Neuer son dönemin dünyadaki en iyi kalecilerinden biri ve Alex de dahil olmak üzere birçok genç kaleci için bir rol model. Diğer kalecilerden farklı olarak Alex, Neuer ile birlikte çalışarak öğrenme ve büyüme fırsatı buldu. Dolayısıyla, Alex'in inkar edilemez yeteneği ve harcadığı büyük emekle birlikte, Manuel Neuer'in ardından Almanya Milli Takımı kalesinin meşru varisi olması son derece doğaldır. Beşiktaş'ta geçireceği zamanın ve karşılaşacağı zorlukların da bu hedefte kendisine yardımcı olacağına inanıyorum. Beşiktaş'taki süreci boyunca gelişimini sürdüreceğinden ve ileride Avrupa'nın dev kulüplerinden gelecek teklifleri hedefleyeceğinden şüphem yok" değerlendirmesinde bulundu.