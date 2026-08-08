Fenerbahçe'de Romelu Lukaku gelişmesi! Aziz Yıldırım'la görüştü ve...
Golcü takviyesiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın yıldız golcüyle transfer görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilirken, bu görüşmenin detayları da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 23:10
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, oyuncuyla görüştü.
33 yaşındaki futbolcu, başkanla yapılan temasların ardından Fenerbahçe projesine ve transferine yeşil ışık yaktı.
İtalyan gazeteci; anlaşmanın, Fenerbahçe'nin kararına ve kulüpler arasındaki görüşmelere göre bağlı olduğunu ifade etti.
İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan yıldız santrforun piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 7 maçta görev alan Lukaku, 1 gollük katkı sağladı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika formasını terleten oyuncu, 6 maçta görev almış, 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
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