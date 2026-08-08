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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Romelu Lukaku gelişmesi! Aziz Yıldırım'la görüştü ve...

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku gelişmesi! Aziz Yıldırım'la görüştü ve...

Golcü takviyesiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın yıldız golcüyle transfer görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilirken, bu görüşmenin detayları da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 23:10
Fenerbahçe'de Romelu Lukaku gelişmesi! Aziz Yıldırım'la görüştü ve...

Golcü transferini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku gelişmesi! Aziz Yıldırım'la görüştü ve...

Napoli'de forma giyen Romelu Lukaku için sarı-lacivertliler, ileri düzeyde görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku gelişmesi! Aziz Yıldırım'la görüştü ve...

Belçikalı santrforun da transfer hakkında düşüncesi ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku gelişmesi! Aziz Yıldırım'la görüştü ve...

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, oyuncuyla görüştü.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku gelişmesi! Aziz Yıldırım'la görüştü ve...

33 yaşındaki futbolcu, başkanla yapılan temasların ardından Fenerbahçe projesine ve transferine yeşil ışık yaktı.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku gelişmesi! Aziz Yıldırım'la görüştü ve...

İtalyan gazeteci; anlaşmanın, Fenerbahçe'nin kararına ve kulüpler arasındaki görüşmelere göre bağlı olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku gelişmesi! Aziz Yıldırım'la görüştü ve...

İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan yıldız santrforun piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku gelişmesi! Aziz Yıldırım'la görüştü ve...

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 7 maçta görev alan Lukaku, 1 gollük katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku gelişmesi! Aziz Yıldırım'la görüştü ve...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika formasını terleten oyuncu, 6 maçta görev almış, 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

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