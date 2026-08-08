Galatasaray'da Rodrigo Mora gelişmesi! Anlaşma sağlandı Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 22:52 A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray’ın Rodrigo Mora transferinde hem oyuncu hem de kulübüyle tüm şartlarda anlaşmaya vardığını belirtti. Kaplan, teknik direktör Okan Buruk’un son onayı vermesi halinde transferin resmiyet kazanacağını ifade etti. Galatasaray

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10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. A Spor Muhabiri Emre Kaplan, sarı-kırmızılıların Rodrigo Mora transferi için hem oyuncu hem de kulüp tarafıyla tüm şartlarda anlaşma sağladığını ve Okan Buruk'un son onayı vermesi halinde transferin gerçekleşeceğini açıkladı.