Yunus Akgün'den şampiyonluk sözleri!

Hazırlık maçında Villarreal'e evinde 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Yunus Akgün, maç sonu açıklamalarda bulundu. Akgün, "Yoğun geçen hazırlık dönemini bugün son maçımızla tamamladık. Geçen sezonu Barcelona ve Real Madrid'in arkasında bitiren, kaliteli bir takıma karşı oynadık. Artık lig vakti. Son dört senenin şampiyonu olarak yine şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Hazırlık maçlarındaki eksiklerimizi hocamız ve analiz ekibimizle değerlendiriyoruz ama iyi bir süreç geçirdik. Haftaya Galatasaray'ın bu sene de zirvenin en güçlü adayı olduğunu herkese göstereceğiz. Bu takım dört sene üst üste şampiyon oldu. Bu oyuncular, hocamız... Tekrardan haftaya başlıyoruz. Yine şampiyonluğun en büyük adayı biziz. İnşallah önümüzdeki hafta şampiyonluğun en büyük adayının Galatasaray olduğunu göstereceğiz. Taraftarımızla birlikte üst üste 5. şampiyonluğa emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.