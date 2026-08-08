Bandırmaspor'dan sezona görkemli başlangıç!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Ev sahibi takım, rakibini 3-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Enes'in savunmadan gönderdiği uzun topla sol kanatta hareketlenen Badji, pasını ön direkteki Emirhan Ayhan'a aktardı. Emirhan'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0
15. dakikada Kerem'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Emirhan, kaleci Alp ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
65. dakikada Ömer Faruk'un kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Mustafa'nın kafa vuruşunda kaleci Akın topu çeldi. Dönen topa Duran'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direğe çarparak dışarı gitti.
90+8. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Bruno, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0