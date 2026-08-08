Sivasspor ile Esenler Erokspor sezonu beraberlikle açtı!

Trendyol 1. Lig'de heyecan başladı. Sezonun ilk haftasında karşı karşıya gelen Ekenler Beton Sivasspor ile Turka Esenler Erokspor, 90 dakika boyunca bulduğu fırsatları gole çeviremedi ve taraflar sahadan 0-0'lık beraberlik ile ayrıldı. Böylelikle iki ekip, sezonu birer puan ile açmaya razı geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta Bekir'in ortasında kale sahası içinde yükselen Cihat'ın kafa vuruşunda, savunmanın da müdahale ettiği top üstten kornere çıktı.

53'üncü dakikada sol kanattan hareketlenen Enes'in içeriye çevirdiği topa yakın mesafeden Samudio vurdu, top üstten auta gitti.

69'uncu dakikada soldan son çizgiye inen Ethemi'nin pasında arka direkte buluşan Amilton'un vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı.

84'üncü dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza alanı ön bölgesinde topla buluşan Salih'in vuruşunda kaleci Erdem, parmaklarıyla topu kornere çeldi.