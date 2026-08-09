Galatasaray'da Villarreal maçı öncesi transfer zirvesi!
Galatasaray ile Villarreal arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların radarında yer alan yıldız oyuncu için İspanyol kulübünün yöneticileriyle bir araya geldiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nda da görev yapan Veiga'nın transferi konusunda temasların başladığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yöneticiler, cumartesi günü oynanan hazırlık maçı öncesinde Villarreal yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmelerde 23 yaşındaki futbolcunun transfer maliyeti hakkında bilgi alındı.
Villarreal'in Renato Veiga için kapıyı 50 milyon euro'dan açtığı öğrenildi.
Galatasaray'ın bu rakamı oldukça yüksek bulduğu ve önümüzdeki günlerde pazarlıkların devam edeceği belirtildi.
Daha önce Chelsea ve Juventus formalarını da giyen Veiga, geçtiğimiz sezon Villarreal'de 42 karşılaşmaya çıktı.
1.90 metrelik boyuna rağmen atletik özellikleriyle dikkat çeken Portekizli oyuncu, savunmadaki fizik gücüyle öne çıkıyor.
Veiga aynı zamanda top kullanma becerisiyle de takımına önemli katkı sağlıyor.
Galatasaray'ın transferi gerçekleştirmek için Villarreal ile görüşmelerini sürdüreceği ifade edildi.
Resmi teklif yapılması halinde 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtiliyor.
Sarı-kırmızılılar, savunmadaki eksikliği gidermek için önümüzdeki günlerde bu transfer için yeni adımlar atacak.
Galatasaray yönetimi, Villarreal'in yüksek bonservis talebini aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürecek.
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