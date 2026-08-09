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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Villarreal maçı öncesi transfer zirvesi!

Galatasaray'da Villarreal maçı öncesi transfer zirvesi!

Galatasaray ile Villarreal arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların radarında yer alan yıldız oyuncu için İspanyol kulübünün yöneticileriyle bir araya geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
Galatasaray'da Villarreal maçı öncesi transfer zirvesi!

Galatasaray, hazırlık maçlarında savunmada yaşanan problemlerin ardından stoper takviyesini gündemine aldı.

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Galatasaray'da Villarreal maçı öncesi transfer zirvesi!

Sarı-kırmızılıların listesindeki yeni isim Villarreal forması giyen Renato Veiga oldu.

Galatasaray'da Villarreal maçı öncesi transfer zirvesi!

Takvim'de yer alan habere göre, sezonun başlamasına 5 gün kala transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Portekizli stoper için resmi girişimlere başladı.

Galatasaray'da Villarreal maçı öncesi transfer zirvesi!

Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nda da görev yapan Veiga'nın transferi konusunda temasların başladığı öğrenildi.

Galatasaray'da Villarreal maçı öncesi transfer zirvesi!

Sarı-kırmızılı yöneticiler, cumartesi günü oynanan hazırlık maçı öncesinde Villarreal yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Villarreal maçı öncesi transfer zirvesi!

Yapılan görüşmelerde 23 yaşındaki futbolcunun transfer maliyeti hakkında bilgi alındı.

Galatasaray'da Villarreal maçı öncesi transfer zirvesi!

Villarreal'in Renato Veiga için kapıyı 50 milyon euro'dan açtığı öğrenildi.

Galatasaray'da Villarreal maçı öncesi transfer zirvesi!

Galatasaray'ın bu rakamı oldukça yüksek bulduğu ve önümüzdeki günlerde pazarlıkların devam edeceği belirtildi.

Galatasaray'da Villarreal maçı öncesi transfer zirvesi!

Daha önce Chelsea ve Juventus formalarını da giyen Veiga, geçtiğimiz sezon Villarreal'de 42 karşılaşmaya çıktı.

Galatasaray'da Villarreal maçı öncesi transfer zirvesi!

1.90 metrelik boyuna rağmen atletik özellikleriyle dikkat çeken Portekizli oyuncu, savunmadaki fizik gücüyle öne çıkıyor.

Galatasaray'da Villarreal maçı öncesi transfer zirvesi!

Veiga aynı zamanda top kullanma becerisiyle de takımına önemli katkı sağlıyor.

Galatasaray'da Villarreal maçı öncesi transfer zirvesi!

Galatasaray'ın transferi gerçekleştirmek için Villarreal ile görüşmelerini sürdüreceği ifade edildi.

Galatasaray'da Villarreal maçı öncesi transfer zirvesi!

Resmi teklif yapılması halinde 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Galatasaray'da Villarreal maçı öncesi transfer zirvesi!

Sarı-kırmızılılar, savunmadaki eksikliği gidermek için önümüzdeki günlerde bu transfer için yeni adımlar atacak.

Galatasaray'da Villarreal maçı öncesi transfer zirvesi!

Galatasaray yönetimi, Villarreal'in yüksek bonservis talebini aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürecek.

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