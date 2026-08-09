Fenerbahçe'den Berke Özer hamlesi!
Fenerbahçe, altyapısından yetişen ve Lille forması giyen kaleci Berke Özer'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, transfer görüşmeleri için bu hafta Fransa'ya çıkarma yapması bekleniyor. İşte transfer sürecine ilişkin detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
Ederson'dan beklediği verimi alamayan ve Brezilyalı kaleci için teklif bekleyen sarı-lacivertliler, Berke için gaza basıyor.
REKABET ARTIYOR
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da takımda görmeyi çok istediği 26 yaşındaki eldivenin Lille'den ayrılma ihtimali bulunuyor. Çünkü Fransız ekibi Le Havre forması giyen Mory Diaw transferinde son aşamaya geldi.
Kalede rekabeti yükseltmek isteyen Fransız ekibinde Berke'nin geleceği tartışılıyor. Bunu fırsat bilen sarı-lacivertliler, hem Eyüp'te hem de Lille'de gösterdiği performansla herkesi hayran bırakan başarılı kaleci için transfer bütçesi ayırdı.
YUVAYA GERİ DÖNMEK İSTİYOR
Çocukluğundan itibaren iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Berke Özer'in de yeniden sarı-lacivertli takıma dönmeyi çok istediği öğrenildi.
Lille'de mutlu olan ancak sarı-lacivertlilerin ilgisine kayıtsız kalamayacağını belirten Berke, Fransız ekibindeki kaleci transferi sonrasında ayrılmaya daha sıcak bakmaya başladı.
FENER'İN PAYI BULUNUYOR
Berke Özer'i Eyüpspor'a yüzde 40'lık bir payla gönderen Fenerbahçe, oyuncunun Lille kulübüne 5 milyon euro karşılığında transfer olduğu dönemde bu payını almamıştı.
BONSERVİSİNİN 5'TE 1'İ...
Lille ile yapılan sözleşmeye sonraki satıştan yüzde 20'lik pay maddesi ekleten Kadıköy ekibi, aslında Berke'nin bonservisinin 5'te 1'ine sahip durumda. Bu nedenle Berke Özer transferinde Fenerbahçe, rakiplerine göre daha az bir bedelle mutlu sona ulaşabilir.
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