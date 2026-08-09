YUVAYA GERİ DÖNMEK İSTİYOR Çocukluğundan itibaren iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Berke Özer'in de yeniden sarı-lacivertli takıma dönmeyi çok istediği öğrenildi.

Lille'de mutlu olan ancak sarı-lacivertlilerin ilgisine kayıtsız kalamayacağını belirten Berke, Fransız ekibindeki kaleci transferi sonrasında ayrılmaya daha sıcak bakmaya başladı.