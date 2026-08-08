Göztepe ile Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan özel karşılaşmada kozlarını paylaşırken, mücadele aynı zamanda İsmail Köybaşı'nın jübile maçına da sahne oldu. Duygusal anların yaşandığı gecede sahadan 2-1 galip ayrılan taraf İzmir ekibi oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gürsel Aksel Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Özel karşılaşma, aynı zamanda iki kulübün de formasını giyerek şampiyonluklar yaşayan 37 yaşındaki İsmail Köybaşı'nın jübile maçına sahne oldu.

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Göztepe mücadeleye Arda, Bokele, Taha, Sonko, Arda Okan, Miroshi, Antunes, Matos, İsmail, Henrique ve Armstrong ilk 11'iyle başladı. Trabzonspor ise sahaya Onuralp, Nwaiwu, Savic, Pina, Cabral, Malinovskyi, Bouchouari, Saviolo, Muçi, Aral Şimşir ve Onuachu kadrosuyla çıktı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında oyundan alınan İsmail Köybaşı, takım arkadaşlarının omuzlarında sahayı terk ederken tribünleri selamlayarak profesyonel futbol kariyerine veda etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda duygusal anlar yaşanırken, taraftarlar uzun süre İsmail Köybaşı lehine tezahüratlarda bulundu.

İlk yarıda iki takım da dengeli bir oyun sergilese de uzatma dakikalarında Göztepe penaltı kazandı. Armstrong'un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Sonko, 45+4. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.

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İkinci yarıya iki ekip de oyuncu değişiklikleriyle başladı. Göztepe, devrenin hemen ardından baskısını artırdı ve oyuna sonradan dahil olan Janderson'un golüyle 50. dakikada farkı ikiye çıkardı. Trabzonspor ise bu gole yine sonradan oyuna giren Metehan Mimaroğlu ile 53. dakikada karşılık verdi ve skoru 2-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde İsmail Köybaşı'na, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas tarafından plaket takdim edildi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Göztepe 1-0 Trabzonspor

GOL | Göztepe 2-0 Trabzonspor