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Haberler Fenerbahçe Lukaku adım adım Fenerbahçe'ye! Transferde son durum...

Lukaku adım adım Fenerbahçe'ye! Transferde son durum...

Fenerbahçe'nin golcü transferi için gündeminde olan isimlerden Lukaku hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Lukaku'nun Fenerbahçe'ye o rakama 'tamam' diyebileceği öğrenilirken Napoli ile yaşanan bonservis pazarlıklarında da son durum ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 15:31 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2026 15:36
Lukaku adım adım Fenerbahçe'ye! Transferde son durum...

Vedat Muriqi sonrası bir santrfor hamlesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine aldığı isimlerden biri de Romelu Lukaku olmuştu.

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Lukaku adım adım Fenerbahçe'ye! Transferde son durum...

Lukaku hakkında sarı-lacivertlileri sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Lukaku adım adım Fenerbahçe'ye! Transferde son durum...

Belçikalı golcünün Fenerbahçe'ye 8 milyon euroya 'tamam' diyebileceği öğrenildi.

Lukaku adım adım Fenerbahçe'ye! Transferde son durum...

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, 33 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüpten 2 yıllık sözleşme talep ettiği vurgulandı.

Lukaku adım adım Fenerbahçe'ye! Transferde son durum...

Napoli'nin ise bonservis pazarlıklarında kapıyı 20 milyon eurodan açtığı ancak an itibariyle 16 milyon euroya kadar düştüğü öne sürüldü.

Lukaku adım adım Fenerbahçe'ye! Transferde son durum...

İtalyan ekibinin bu konuda çok fazla esneme yapmak istemediği de haberde son olarak yer aldı.

Lukaku adım adım Fenerbahçe'ye! Transferde son durum...

Lukaku'nun Napoli ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Lukaku adım adım Fenerbahçe'ye! Transferde son durum...

Geçen sezon sakatlık problemleri nedeniyle Napoli formasını sadece 7 maçta giyebilen Lukaku, takımına 1 gollük katkı sağladı.

Lukaku adım adım Fenerbahçe'ye! Transferde son durum...

Belçika'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Lukaku, çeyrek finale kadar yükselen ülkesinin tüm maçlarında süre alırken 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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