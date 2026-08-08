Lukaku adım adım Fenerbahçe'ye! Transferde son durum...
Fenerbahçe'nin golcü transferi için gündeminde olan isimlerden Lukaku hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Lukaku'nun Fenerbahçe'ye o rakama 'tamam' diyebileceği öğrenilirken Napoli ile yaşanan bonservis pazarlıklarında da son durum ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 15:31 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2026 15:36
A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, 33 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüpten 2 yıllık sözleşme talep ettiği vurgulandı.
Napoli'nin ise bonservis pazarlıklarında kapıyı 20 milyon eurodan açtığı ancak an itibariyle 16 milyon euroya kadar düştüğü öne sürüldü.
İtalyan ekibinin bu konuda çok fazla esneme yapmak istemediği de haberde son olarak yer aldı.
Lukaku'nun Napoli ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Geçen sezon sakatlık problemleri nedeniyle Napoli formasını sadece 7 maçta giyebilen Lukaku, takımına 1 gollük katkı sağladı.
Belçika'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Lukaku, çeyrek finale kadar yükselen ülkesinin tüm maçlarında süre alırken 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.
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