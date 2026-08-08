A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, 33 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüpten 2 yıllık sözleşme talep ettiği vurgulandı.

Napoli'nin ise bonservis pazarlıklarında kapıyı 20 milyon eurodan açtığı ancak an itibariyle 16 milyon euroya kadar düştüğü öne sürüldü.