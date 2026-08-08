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Haberler Voleybol Türkiye-Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 3. hazırlık maçı

Türkiye-Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 3. hazırlık maçı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları'nın Antalya'daki hazırlık maçları devam ederken gözler Türkiye-Fransa karşılaşmasına çevrildi. Voleybolseverler mücadele öncesinde "Türkiye-Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye-Fransa hazırlık maçına ilişkin merak edilenler ve yayın bilgisi!

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 14:23
Türkiye-Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 3. hazırlık maçı

Filenin Sultanları, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesindeki hazırlıklarını sürdürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da Fransa ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İki takımın 6-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği hazırlık maçları kapsamında bugün bir kez daha sahaya çıkacak olan milliler, Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlıklarını yapıyor. Türkiye-Fransa voleybol maçı için geri sayım sürerken, karşılaşmanın saati ve yayın bilgisi de voleybolseverler tarafından araştırılıyor. İşte hazırlık maçının detayları!

TÜRKİYE-FRANSA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Fransa arasındaki hazırlık karşılaşması 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası öncesinde Fransa karşısındaki hazırlık maçlarıyla turnuva öncesi son çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye-Fransa voleybol maçı detayları!

TÜRKİYE-FRANSA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalya'da Gloria Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak Filenin Sultanları ile Fransa arasındaki hazırlık maçı TSİ 18.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-FRANSA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Fransa voleybol hazırlık maçının canlı yayıncısı bulunmuyor. Filenin Sultanları, ilk iki karşılaşmada 3-1 yendiği Fransa'yı bir kez daha alt ederek 3'te 3 yapmanın peşinde.

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