Filenin Sultanları, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesindeki hazırlıklarını sürdürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da Fransa ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İki takımın 6-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği hazırlık maçları kapsamında bugün bir kez daha sahaya çıkacak olan milliler, Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlıklarını yapıyor. Türkiye-Fransa voleybol maçı için geri sayım sürerken, karşılaşmanın saati ve yayın bilgisi de voleybolseverler tarafından araştırılıyor. İşte hazırlık maçının detayları!

TÜRKİYE-FRANSA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Fransa arasındaki hazırlık karşılaşması 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası öncesinde Fransa karşısındaki hazırlık maçlarıyla turnuva öncesi son çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE-FRANSA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalya'da Gloria Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak Filenin Sultanları ile Fransa arasındaki hazırlık maçı TSİ 18.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-FRANSA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Fransa voleybol hazırlık maçının canlı yayıncısı bulunmuyor. Filenin Sultanları, ilk iki karşılaşmada 3-1 yendiği Fransa'yı bir kez daha alt ederek 3'te 3 yapmanın peşinde.